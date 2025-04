Bürgergeld: Arbeitslose (32) macht Fehler beim Amt – und kriegt kein Geld

Die beiden Schwestern Nicole (23) und Jana (32) haben viel gemeinsam: Beide Frauen leben in Rostock, beide waren einst als Reinigungskraft tätig und beide sind momentan ohne Job. Doch das soll sich bald ändern. Die zwei Protagonistinnen aus der Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich“ machen sich auf den Weg zum Arbeitsamt.

Dort wollen sie endlich offiziell als arbeitslos angemeldet werden, um vom Staat Geld bekommen zu können. Doch ganz so schnell wird das zumindest bei Jana nicht gehen. Sie begeht einen blöden Fehler.

Bürgergeld: Arbeitslose macht Fehler beim Arbeitsamt

Vor dem Gebäude des Arbeitsamtes erklärt Jana, was genau aktuell bei ihr und ihrer Schwester Nicole Sache ist: „Sie muss sich noch arbeitslos melden und alles drum und dran. Und meine Wenigkeit hat komischerweise ihren Antrag zurückgekriegt, weil die gemerkt haben, da fehlt ein Kreuzchen. Und anstatt irgendwie Bescheid zu geben, hab ich den ganzen Antrag wieder zurückgekriegt.“

Ein fehlendes Kreuz auf dem Formular sorgt jetzt also dafür, dass die RTLZWEI-Protagonistin weiterhin erst einmal kein Geld bekommt.

Online würde es schneller gehen, aber ihre Schwester Nicole klärt auf: „Man könnte das auch online machen, aber man braucht erst mal die Zugangsdaten und die muss man erst mal beantragen, das kann auch Zeit kosten.“ Zeit, die die beiden Frauen eigentlich nicht haben.

Jana: „Man kann machen, was man will, solange was fehlt, kriegt man sein Geld nicht. Man muss seine Miete zahlen, Strom, Internet, alles… leben vor allem muss man ja auch davon.“

Nach dem Termin sind die Frauen schon etwas besser drauf. Jana hat ihren Antrag mitsamt Kreuz endlich vervollständigt, Nicole hat sich offiziell als arbeitslos gemeldet. Jetzt ist es die Sache des Arbeitsamtes, wann genau alles fix ist und die Schwestern Geld sehen.

Bis dahin genießen sie erst einmal ihre freie Zeit.

Jana: „Jetzt nach Hause, ein bisschen die Ruhe genießen, ein bisschen Gaming.“

Nicole: „Ich gucke nachher eine Serie.“

Die Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich“ kommt immer von montags bis freitags um 18.05 Uhr bei RTLZWEI und kann obendrein bei RTL+ in der Mediathek gestreamt werden.