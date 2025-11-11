Bürgergeld-Empfängerin macht fassungslos: „Schlag ins Gesicht für jeden Steuerzahler“

Sie ist DER Aufreger in den aktuellen Folgen der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“: Bürgergeld-Empfängerin Carola. Mit einer Mischung aus Faulheit und Dreistigkeit schummelt sich die 40-jährige Kölnerin durchs Leben. Da werden Arbeiten nach zwei Tagen wegen eines schmerzenden Fingers aufgegeben (hier die ganze Geschichte), und Termine beim Jobcenter gar nicht erst wahrgenommen, da das Schwänzen dieser eh keine großartigen Konsequenzen nach sich ziehe (hier liest du, worum es geht).

Es sind Aktionen wie diese, die bei unseren Lesern auf Facebook für ordentlich Ärger, und auch berechtigte Kritik geführt haben. „Ein Schlag ins Gesicht für jeden Steuerzahler“, schreibt beispielsweise ein Leser des Textes, in dem es darum geht, dass Carola ihren Job bereits nach zwei Tagen wieder verlor.

Ärger um Bürgergeld-Empfängerin Carola aus Köln

Und ein anderer fordert knallhart: „Sämtliche Kohle streichen. Auf der Stelle!“ Während ein Dritter schreibt: „Lächerlich. Geldhahn zufrieden und mal gucken wie schnell solche arbeiten können.“

„Sie bekommt es sogar bezahlt … Wenn man etwas tut, klar meldet sich der Körper. Wir machen das täglich und nicht nur im Park. Wir werden nur nicht dafür bezahlt. Wir machen es freiwillig. Das stimmt dann tatsächlich mit der Arbeitsverweigerung im Lexikon= Carola. Trotzdem wünschen wir ihr irgendwann mal auf die richtige Bahn zu kommen“, gibt sich ein Weiterer versöhnlich.

Und so kann man sich wirklich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, Menschen wie Carola zu helfen, ihnen einen Weg ins Arbeitsleben zu zeigen. Denn wenn die 40-jährige Kölnerin so weiter macht wie jetzt, wird sie vermutlich auch in Zukunft keinen Job über einen längeren Zeitraum hinweg behalten können.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Armes Deutschland“ mit Carola aus Köln stets dienstags um 20.15 Uhr im TV, oder im Stream bei RTL Plus.