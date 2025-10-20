Bürgergeld-Empfänger hat zu viel Geld: „Cent-Stücke brauche ich nicht“

Dieser Mann ist eine Nummer für sich: Chris aus Duisburg lebt schon seit Jahren vom Staat. Ob Hartz 4 oder Bürgergeld, der Protagonist der RTL-Zwei-Reihe „Armes Deutschland“ verlässt sich, wenn es ums Geld geht, auf Vater Staat. Und verteilt dieses dann auch gerne weiter. Wirklich sparsam ist der Duisburger nämlich nicht.

Im Gegenteil. Immer wieder zieht es den Bürgergeld-Empfänger in die Apotheke. Ob für Schwangerschafts- aber auch für Drogentests. Und bei der Bezahlung eben jener zeigt sich Chris durchaus großzügig.

Bürgergeld-Empfänger gibt Trinkgeld in der Apotheke

So rundet der „Armes Deutschland“-Protagonist die Summen einfach auf. Hier mal fünf Cent, da mal fünf Cent. Summen, die sich auch irgendwann läppern. Doch den Duisburger scheint das nur bedingt zu interessieren.

„Was soll man mit den Cent-Stücken? Man tut ja aufrunden, auch bei den Einkäufen. Cent-Stücke brauche ich nicht“, so der 34-jährige Bürgergeld-Empfänger knallhart. Nun gut, wenn er zu viel Geld hat…

++ Bürgergeld-Paar nutzt Fehler im System: „Überlegen, was wir noch beantragen könnten“ ++

Doch es hat sich noch mehr getan im Leben des RTL-Zwei-Protagonisten. Chris hat eine neue Freundin. Sabrina heißt sie, kommt aus der Ecke Dortmund. Die 34-Jährige hatte sich frisch von ihrem Freund getrennt, als Chris seine Chance nutzte.

Blöd nur: Chris scheint es mit der Verhütung nicht allzu ernst zu nehmen. Er habe noch nie in seinem Leben Kondome gekauft, so der 34-jährige 5-fach-Vater. Und so hat er auch mit Sabrina bereits ohne Verhütung geschlafen. Bleibt nur zu hoffen, dass dabei nicht Kinder Nummer sechs entstanden ist.

„Sie Arbeiterin, ich am rumfaulen. Mal gucken, ob es passt“

Chris jedenfalls scheint auf Wolke sieben zu schweben. Und das, obwohl die beiden durchaus unterschiedlich sind. So hat seine neue Flamme einen Job. „Das Gegenteil von mir. Sie Arbeiterin, ich am rumfaulen. Mal gucken, ob es passt“, so der Arbeitslose.

So arbeitet seine Freundin im Kindergarten. Doch auch Chris scheint sich eine berufliche Tätigkeit gesucht zu haben. Er möchte nun Pornos drehen. Seiner Freundin hat er bereits davon erzählt. Ob die das jedoch auf Dauer so gut findet… wir werden sehen.

Was Chris noch für Pläne hat, und warum seine Porno-Karriere derzeit noch auf Eis liegt? Das erfährst du am Dienstag, 21. Oktober 2025 bei RTL Zwei.