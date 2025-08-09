Bürgergeld-Empfänger schlägt Busfahrer nieder: Zahlen soll seine Mama

Dieser Mann lebt wirklich in seiner ganz eigenen Welt. Seit einiger Zeit schon begleitet die RTL-Zwei-Reportagereihe „Armes Deutschland“ Bürgergeld-Empfänger Archii. Der Familienvater hat so gar kein Interesse daran, einer „normalen“ Arbeit nachzugehen. Er sieht sich als Rapper. Leider jedoch hat die Karriere des Musikers bislang noch nicht wirklich Fahrt aufgenommen. Und so leben er, seine Lebenspartnerin Angelina und die vier Kinder vom Bürgergeld.

Knapp 3.500 Euro bekommt die Familie jeden Monat vom Amt. Das reicht, um entspannt in Berlin zu leben, und gleichzeitig mehr oder eher weniger erfolgreich an der Musikkarriere zu basteln. Denn, so der Bürgergeld-Empfänger, „realistisch gesehen, unter 4.000 Euro netto lohnt es sich für mich nicht, arbeiten zu gehen.“ Das kann man so sehen, wenn man monatlich 3.500 Euro vom Steuerzahler geschenkt bekommt.

Bürgergeld-Empfänger: „Es ist wirklich nicht so, dass ich faul rumliege“

Und schließlich hat Archii ja auch genug zu tun. „Es ist wirklich nicht so, dass ich faul rumliege und nichts mache. So ist das nicht“, sagt der 37-Jährige deutlich. Er tue Dinge, jedoch nicht für den Staat, sondern für sich. Was genau das ist, das konkretisierte er nicht. „Der Tag hat ja nur 24 Stunden. Und wenn du so viele Kinder hast wie ich, plus du willst deinen Traum verwirklichen … Also, wenn ich jetzt noch acht Stunden arbeite, ich möchte ja auch wenigstens sechs Stunden schlafen, weißt du, was ich meine, meine Frau würde verrückt werden mit meinen drei Söhnen. Sie muss ich auch unterstützen“, erklärt Archii.

Jedoch könnte da ein Problem auf den Hobby-Rapper zukommen. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen angezeigt. Einmal habe er ein Problem mit einem Nachbarn gehabt, ein anderes Mal sei er von einem Busfahrer angegriffen worden, habe diesen dann ebenfalls geschlagen. So zumindest Archiis Version. Problematisch: Archii stand schon mehrfach vor Gericht, wegen Körperverletzungs- und Raubdelikten.

„Da müsste der Richter schon einen sehr schlechten Tag haben“

Doch Archii glaubt nicht, dass er im Knast landen könnte: „Da müsste der Richter schon einen sehr schlechten Tag haben, dass er einen Familienvater von fünf Kindern ins Gefängnis steckt, und die Frau alleine mit den Kindern lässt.“

Größere Sorgen bereiten ihm da eher die Anwaltskosten. Da er für diese jedoch nicht arbeiten will, soll nun seine Mutter zahlen, die schon seinen fünften Sohn beherbergt. Diese will unbedingt ihrem Sohn helfen. Leider jedoch hat sie keine Ersparnisse. Wie das klappen soll? Unklar.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland“ mit Archii am Samstag (9. August 2025) um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürger- oder Arbeitslosengeld-Empfänger verhalten sich wie Archii. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.