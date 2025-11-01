Arbeitsloser aus Bürgergeld-Doku lebt vom Staat – 300 Euro gehen für seine Hunde drauf

In Deutschland leben mehrere tausend Menschen auf der Straße. Auch Carsten aus der Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ hat dieses Schicksal erlitten. Der gelernte Koch ist seit einem Jahr ohne festen Wohnsitz. Und das aus traurigem Grund: Als ihn eine Herzerkrankung aus der Bahn wirft, verliert er zuerst seine Arbeit und schließlich seine Wohnung. Eine neue Beschäftigung ist nicht in Sicht.

Dennoch will Carsten den Teufelskreis mithilfe einer Freundin durchbrechen. Doch das Geld ist knapp und die Stellenangebote rar.

Arbeitsloser zahlt 300 Euro für seine Hunde

In der Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ lebt Carsten aktuell auf staatlichen Kosten und muss mit 2,50 Euro am Tag auskommen. Doch für seine Tiere gibt der gelernte Koch alles. Der 48-Jährige besitzt zwei Hunde, die aktuell in einer Pension untergebracht sind. Carsten möchte seinen Vierbeinern nicht das Leben auf der Straße zumuten – vor allem nicht im Winter und bei Minusgraden.

Doch das hat seinen Preis. Stolze 300 Euro muss er jeden Monat für die Unterkunft seiner Fellnasen bezahlen. Über 20 Jahre arbeitete Carsten zuvor in der Gastronomie. Jetzt will er sein Leben wieder umkrempeln und in einen neuen Job starten.

Carsten bemüht sich um Jobsuche

Doch die Rückkehr ins Arbeitsleben gestaltet sich schwieriger als gedacht. Als Koch verdiente er damals 2.900 Euro netto. Zu diesen finanziellen Verhältnissen würde Carsten gerne wieder zurückkehren. Untätig sitzt er daher nicht herum. Neben Flaschensammeln besucht der 48-Jährige fast täglich die Bibliothek. Nicht nur, um sich über das aktuelle Weltgeschehen zu informieren, sondern auch, um nach passenden Stellenangeboten zu schauen.

Carstens Alter macht ihm allerdings zu Schaffen. Viele Arbeitgeber suchen junge Leute, die sie einstellen können. Der gelernte Koch ist von der Jobsuche frustriert: „Das macht schon gar keinen Spaß mehr!“ Zusätzlich belasten ihn alte Vorstrafen, wie etwa Schwarzfahren mit der Bahn.

Die Hoffnung gibt Carsten aber nicht auf: Er will wieder ins Berufsleben einsteigen. Bei Freundin Meike kann er nun fürs Erste übernachten, sodass er jetzt schonmal ein Dach über dem Kopf hat.

Die Folge von „Armes Deutschland“ läuft am 17. September auf RTL2 im Free-TV und ist bereits in der RTL+-Mediathek abrufbar. Dabei handelt es sich um eine ältere Ausgabe, in der die Protagonisten noch „Hartz IV“ bezogen.