Bürgergeld-Empfänger ätzt übers Amt – „Höre mir das Gelaber an und fertig“

Die RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ zeigt seit Jahren das Leben von Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Jetzt kehrt das Format mit neuen Folgen aus Magdeburg zurück und für einen der Protagonisten steht besonders viel auf dem Spiel. Micky droht aktuell, seine Wohnung zu verlieren. Der 44-Jährige hat es versäumt, seinen Bürgergeldantrag zu verlängern.

Nun sind die Mietzahlungen vom Amt eingestellt, die Räumung steht unmittelbar bevor. Doch statt sich um die Angelegenheit zu kümmern, ätzt er lieber über die Behörden.

Bürgergeld-Empfänger droht Obdachlosigkeit

Viele der gezeigten Bürgergeld-Empfänger sind dankbar für die Unterstützung der Behörden und bemühen sich, die Auflagen einzuhalten. Doch Micky hat nach eigenen Angaben nicht einmal das Nötigste erledigt. Das Jobcenter ignoriert er weitgehend, obwohl er ohne dessen Zahlungen vor dem Nichts steht. „Ich geh da hin und höre mir das Gelaber an und fertig“, sagt er genervt über den Gang zum Amt.

Noch 2022 hatte Micky einen großen Meilenstein erreicht. Nach rund 20 Jahren Obdachlosigkeit konnte er endlich eine eigene Wohnung beziehen. „Neuer Abschnitt fürs Leben. Jetzt geht’s vorwärts!“, erklärte er damals. Doch nur drei Jahre später droht der Absturz.

Bürgergeld-Empfänger sieht Situation gelassen

Weil Micky seinen Bürgergeldantrag nicht rechtzeitig verlängerte, steht er nun vor der Zwangsräumung. Damit könnten seine Pläne, sich ein stabiles Leben aufzubauen, erneut scheitern.

Trotz der ernsten Lage zeigt sich Micky gelassen: „Vielleicht bekomme ich ja Gratis-Karten für das Obdachlosen-Wohnheim.“ Außerdem setzt er auf die Unterstützung seines Umfelds. Ein Freund könnte ihm vorübergehend Unterschlupf gewähren. Und das sogar auf unbestimmte Zeit und auf dessen Kosten.

Die Geschichte von Micky und den anderen Bewohnern aus Magdeburg zeigt RTL2 am 16. September in einer neuen Folge von „Hartz und herzlich.“ In der RTL+-Mediathek ist die Episode zudem jederzeit abrufbar.