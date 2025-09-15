Bürgergeld-Empfängerin wandert in die USA aus – auf sie warten Kosten von bis zu 70.000 Euro

„Hartz und Herzlich“-Protagonistin Jannie will den amerikanischen Traum leben. In vier Wochen will die 49-Jährige mit einem One‑Way‑Ticket zu ihrem demenzkranken Vater Bobby nach Iowa auswandern – zusammen mit Sohn Quentin (16). Organisiert ist vieles, bezahlt ist jedoch fast nichts. In Mannheim lebt Janine derzeit von Bürgergeld.

In den USA fällt diese Stütze weg und ihr Vater kann sie nicht finanzieren. Damit muss sie alle Kosten alleine stemmen.

Bürgergeld-Empfängerin wagt Neuanfang

Quentins weitere Schulbildung ist grob geregelt. Langfristig soll er auf eine Privatschule gehen, die bis zu 70.000 Euro pro Jahr kosten kann. Die Frage, wovon Jannie das bezahlen will, ist noch offen. Übergangsweise übernehmen zwei pensionierte Lehrkräfte den Unterricht ihres Sohnes.

Jannie war vor vier Monaten in Iowa, beschloss danach den Neustart mit der Hoffnung auf mehr Motivation, bessere Chancen und vor allem einen Job. In Mannheim bezieht sie aktuell Bürgergeld, in den USA beginnt sie wieder bei null. Zwar glaubt sie, „in Iowa City gibt es Jobs en masse“, doch bis der erste Gehaltscheck kommt, laufen Miete, Schule, Versicherung und Lebenshaltung weiter. Für ein Haus mit drei bis vier Schlafzimmern rechnet sie mit Raten zwischen 1.000 und 1.400 Euro im Monat.

Bürgergeld-Empfängerin muss Kosten stemmen

Bevor sie geht, will Jannie „alles außer Papierkram“ verkaufen oder verschenken. Besuche in Mannheim sind trotzdem noch eingeplant, denn zwei ihrer Kinder leben weiter in Deutschland. Auch das kostet.

++ auch interessant: Bürgergeld: Arbeitsloser verrät – „Bin immer kurz vor der Million“ ++

Doch die Bürgergeld-Empfängerin wagt den Schritt: „Ich will hier weg, ich bin nicht mehr glücklich.“ Aber ohne klaren Job und mit hohen Bildungs- und Wohnkosten droht der Neustart zu einem finanziellen Kraftakt, den sie alleine schultern muss.

Mehr Themen und News gibt es hier:

Wenn der Umzug gelingen soll, braucht Jannie jetzt einen verbindlichen Arbeitsvertrag, einen realistischen Budgetplan und einen Plan B für Quentins Schulweg. Andernfalls endet der Traum vom Neuanfang schneller als gedacht.

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ laufen unter der Woche ab 17.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Die Folge mit Jannie wurde am 25. Juli ausgestrahlt und ist bei RTL+ abrufbar.