Geringverdienerin in Bürgergeld-Doku hat 20.000 Euro Schulden – „Ich will nicht sparen“

In der Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“ hat es Sabrina nicht leicht. Die gebürtige Oldenburgerin lebt derzeit in Bremen in einer Wohnung, die von Schimmel befallen ist. Eine schnelle Lösung wäre dringend nötig, doch die Suche nach einer neuen Bleibe gestaltet sich aufgrund ihrer finanziellen Lage alles andere als einfach.

Sparsam lebt Sabrina allerdings nicht gerade. Und das trotz hohem Schuldenberg.

Geringverdienerin offen in Bürgergeld-Doku: „Will nicht sparen“

Kürzlich erst investierte Sabrina in einen neuen Kühlschrank, denn ihr altes Gerät hatte keinen Gefrierschrank. „Ich will nicht sparen“, sagt die 40-Jährige offen. Stattdessen plant sie, künftig bei der Miete zu sparen: „Ich möchte keine teure Wohnung, da muss man nicht 700 oder 800 Euro ausgeben.“ Ob diese Vorstellungen auf dem angespannten Wohnungsmarkt in Bremen realistisch sind, bleibt fraglich. Freund Mario ergänzt: „Und das Jobcenter bezahlt auch nicht jede Wohnung.“

Aktuell helfen Sabrina und Mario in einer Obdachlosenküche aus. Das Jobcenter übernimmt dabei 50 Prozent ihres Gehalts, den Rest zahlt ihr Arbeitgeber. Gleichzeitig belastet die 40-Jährige ihre finanzielle Situation.

Sabrina vermutet größeren Schuldenberg

20.000 Euro Schulden hat Sabrina bereits und vermutet, dass noch einige tausend Euro hinzukommen könnten: „So 80.000 bis 90.000 Euro bestimmt.“ Diese Schulden könnten die Wohnungssuche zusätzlich erschweren. „Wenn meine Schufa schlecht ist, dann bekomme ich die Wohnung nicht, das weiß ich“, so Sabrina. Mario rät ihr, noch einmal zum Schuldenberater zu gehen.

++ auch interessant: Bürgergeld-Empfängerin hat keine Zeit für Arbeit: Sie hat Wichtigeres zu tun ++

Während Sabrina nun also versucht, ein neues Zuhause zu finden, wohnt sie zeitweise bei Freund Mario. Doch auch in der Beziehung kriselt es.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Denn Mario vertraut seiner Freundin Sabrina nicht ganz. Schon in der Vergangenheit spielte sie nicht mit offenen Karten, fuhr etwa zweigleisig oder log ihren Partner an. Ob sie jetzt wenigstens das Versprechen hält, zum Schuldenberater zu gehen?

Die Ausgabe von „Hartz Rot Gold“ stammt aus Staffel 3 der Bürgergeld-Doku. Mehr Folgen gibt es auch in der RTL+-Mediathek.