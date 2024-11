Bürgergeld: Paris-Urlaub kommt Aufstocker teuer zu stehen – „Schrecklich“

Rostock Groß Klein – so widersprüchlich wie der Name sind auch die Lebensrealitäten der Menschen vor Ort. Während viele Bewohner auf Bürgergeld angewiesen sind, kämpft sich Jean als Azubi zum Verkäufer durchs Leben und stockt ebenfalls mit Hilfe vom Amt auf. Nach zwei Jahren Pause ist er zurück bei „Hartz und herzlich.“ Als er Rostock verließ, ließ er auch seine Kinder und seine damalige Freundin Cindy zurück. Diese Sorgen sind in der neuen Folge (6. November) allerdings wie weggeblasen.

Für Abwechslung zog es ihn jetzt in die Stadt der Liebe – Paris! Doch vor Ort läuft der Urlaub anders als geplant!

Bürgergeld-Empfänger: Schockmoment in Paris

Der Start seines Paris-Abenteuers könnte romantischer kaum sein. Jean erklimmt den Eiffelturm, lässt sich von den Straßenkünstlern verzaubern und gönnt sich sogar ein schickes Essen, für das er tief in die Tasche greifen musste. Kurz zuvor investierte der 23-Jährige als echter Technik-Fan auch noch stolze 59 Euro in eine Luxus-Hülle für sein iPhone – natürlich aus dem Pariser Apple Store.

Doch dann der Schock: Am Ticketschalter der Métro schlägt das Pech zu. Als er sich gerade eine Fahrkarte holen will, wird ihm das Handy direkt aus der Tasche gezogen! Zwei Diebe schlagen zu, und Jeans Versuch, sie aufzuhalten, scheitert. Auch die Polizei kann ihm kaum helfen – die Sprachbarriere macht ihm zusätzlich zu schaffen.

Bürgergeld-Empfänger: Glück im Unglück

Als wäre das nicht genug, erinnert sich der Bürgergeld-Empfänger mit bitterem Beigeschmack daran, dass Paris als Hotspot für Taschendiebe gilt. Seine Bedenken haben sich also bewahrheitet.

Immerhin hat Jean Glück im Unglück: Sein Flugticket hatte er ausgedruckt und so kann er den Heimweg antreten – doch ohne sein Handy und um einige Euro ärmer. „Das war schon schrecklich“, lässt er den Zwischenfall noch einmal Revue passieren.

Zurück in Rostock könnte der Diebstahl dem Bürgergeld-Empfänger nun ordentlich zusetzen, denn der junge Azubi kämpft ohnehin mit Schulden im vierstelligen Bereich. „Aus eigener Dummheit“, wie er selbst zugeben muss. Wie er das wohl jetzt wieder in den Griff bekommt? Eines ist klar: Jeans Abenteuer in der Stadt der Liebe endete weniger romantisch als erhofft.