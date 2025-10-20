Bürgergeld-Empfänger taucht nicht beim Anwalt auf – Zugticket war zu teuer

In Hamburg-Barmbek kämpfen die Bürgergeld-Empfänger Jessica (39) und Olaf (54) aus der Sozial-Doku „Hartz Rot Gold“ mit finanziellen Schwierigkeiten. Das Paar lebt im Haus von Olafs verstorbenem Vater, doch mit dem Erbe kamen auch die Altlasten. Insgesamt 2.400 Euro Mietschulden sind noch offen.

Um endlich Klarheit zu haben, wie es mit den offenen Geldbeträgen weitergeht, muss Olaf zu seiner Anwältin. Doch den Termin lässt er einfach ausfallen.

Bürgergeld-Empfänger taucht nicht bei wichtigem Termin auf

Olaf hatte beim Einzug schriftlich bestätigt, die Mietschulden zu übernehmen. Doch die monatlichen Ratenzahlungen hat das Paar inzwischen eingestellt. Denn Olaf besitzt bislang keinen Allein-Erbschein. Solange das Dokument fehlt, ist unklar, ob er tatsächlich für die offenen Schulden aufkommen muss.

Eigentlich hätte Olaf bereits einen Termin bei seiner Anwältin in seiner alten Heimat Bremerhaven gehabt, um genau diesen Erbschein zu unterschreiben. Doch der 54-Jährige tauchte dort nicht auf. Dem Arbeitslosen fehlte schlichtweg das Fahrtgeld. Eine Bahnfahrt von Hamburg nach Bremerhaven kostet rund 35 Euro, doch Mitte des Monats ist vom Bürgergeld kaum noch etwas übrig. Dabei ist der Termin beim Anwalt entscheidend.

Bürgergeld-Empfänger schmiedet neue Pläne

Erst mit dem Erbschein kann der Fall endgültig geklärt werden und Olaf wüsste, welche Verpflichtungen tatsächlich auf ihn zukommen. Um sich zumindest schonmal finanziell zu entlasten, schmiedet das Paar fleißig Pläne. Sie wollen ihren Dachboden ausräumen und den Raum sinnvoll nutzen. Dort möchte Olaf sich seinen Traum von einer eigenen Werkstatt erfüllen.

Bisher stapeln sich dort jedoch noch Möbel und alte Kisten. Das soll sich nun ändern. Sobald die Ecke frei ist, will Olaf Reparaturarbeiten anbieten, zum Beispiel an technischen Geräten oder Fahrrädern. So möchte sich der Bürgergeld-Empfänger demnächst den ein oder anderen Euro dazuverdienen.

Ein Zuverdienst könnte Olaf und Jessica gelegen kommen, denn finanziell sieht es bei dem arbeitslosen Paar derzeit alles andere als rosig aus.

Die Folge von „Hartz Rot Gold“ wurde am 10. Oktober bei RTL2 im Free-TV ausgestrahlt und ist ebenfalls in der RTL+-Mediathek abrufbar.