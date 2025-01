Bürgergeld-Empfänger blättert für Feiertage hin – Zuschauer auf 180! „Mir fehlen die Worte“

In den Benz-Baracken von Mannheim, wo das Geld oft knapp ist, sorgt „Hartz und herzlich“-Star Beate für hitzige Diskussionen. Die RTL2-Dokuserie zeigt, wie die Bewohner mit wenig auskommen müssen. Ein Brand im letzten Jahr versetzte die berühmte Siedlung in Mannheim zusätzlich in Aufruhr. Umso wichtiger scheint es, jeden Euro sinnvoll zu nutzen, oder? Doch „Bürgergeld“-Empfängerin Beate überrascht alle.

Die Weihnachtszeit kann eine kostspielige Angelegenheit sein: Ob Weihnachtsmarktbesuche, Geschenke oder ein üppiges Festessen – die Ausgaben steigen schnell. Dass viele „Hartz und herzlich“-Protagonisten auf teure Weihnachtsdekoration verzichten, ist daher kaum verwunderlich. Doch Beate geht einen anderen Weg: Sie hat satte 150 Euro für Weihnachtsdeko ausgegeben – sehr zum Ärger einiger Zuschauer.

Bürgergeld-Empfängerin sorgt im Netz für Aufruhr

Auf Instagram erzählt Beate stolz von ihrer festlichen Wohnung. „Ich glaube, ich habe 150 Euro für Weihnachtsdeko ausgegeben. Finde ich jetzt nicht überteuert“, erklärt sie und zieht damit den Unmut vieler Zuschauer auf sich. „Wie kann man von Bürgergeld insgesamt 150 Euro für Weihnachtsdeko ausgeben?“, fragt sich ein User entsetzt. „Hilfe, ich finde es teuer. Ich gehe arbeiten, aber so viel gebe ich nicht aus“, echauffiert sich ein anderer.

Ein anderer User ergänzt: „Für das Normale reicht es bei der nie und da wird gejammert, aber 150 Euro für Deko ausgeben. Da fehlen mir die Worte.“ Ein weiterer Follower gibt zu verstehen: „Einmal jammern sie rum, dass das Geld vorn und hinten nicht reicht, aber 150 Euro für Deko ist ok?“ Doch es gibt auch Verteidiger in den Kommentarspalten: „Man weiß ja nicht, ob sie sich das Geld zusammen gespart hat. Deswegen jemanden zu verurteilen, ist nicht okay.“

RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich“ von Montag bis Freitag am Nachmittag. Alle Episoden sind zudem in der RTL+ Mediathek verfügbar.