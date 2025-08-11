Bürgergeld-Empfänger geht auf Jobsuche – plötzlich klopft Mercedes-Benz an

Für Jerrick, bekannt aus der Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich“, beginnt gerade ein neues Kapitel. Der 23-Jährige hat vor Kurzem seine erste eigene Wohnung bezogen. Ein wichtiger Schritt für ihn, nachdem er zuvor zwei Jahre lang obdachlos war und ohne festen Wohnsitz lebte. Jetzt will der gebürtige Amerikaner finanziell auf eigenen Beinen stehen und gibt bei der Jobsuche ordentlich Gas.

Und das mit ersten Erfolgen.

Bürgergeld-Empfänger hofft auf Job bei Mercedes-Benz

Am liebsten würde Jerrick in einem kreativen Beruf durchstarten. Weil passende Stellen aber rar sind, greift er schnell zu, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt. Das Jobcenter schlägt ihm regelmäßig Angebote vor und eins kann sich sehen lassen: eine Ausbildungsstelle zum Fahrzeuglackierer. Und das bei keinem Geringeren als Mercedes-Benz, einem international renommierten Unternehmen. Für Jerrick wäre das ein echter Neustart mit Perspektive, die Bewerbung ist bereits raus.

„Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es klappt“, sagt er optimistisch. Denn sein Leben nimmt derzeit Struktur an: Er hat ein Dach über dem Kopf, ein eigenes Zuhause, vieles ist geregelt. „Nur der Job fehlt noch, dann habe ich alles, was ich brauche“, so der 23-Jährige.

Bürgergeld-Empfänger klemmt sich hinter Jobsuche

Um seine Chancen weiter zu steigern, will er sich auch auf zusätzliche Stellen bewerben, nicht nur auf Ausbildungsplätze, sondern auch auf Jobs in Voll- oder Teilzeit. Auch privat möchte er sich intensiver informieren, um keine Möglichkeit ungenutzt zu lassen. Sein Ziel ist klar: Er will unabhängig vom Amt werden und sich eine eigene Zukunft aufbauen.

Doch es gibt auch Hürden. Vor Kurzem wurde bei Jerrick Asthma diagnostiziert, eine chronische Erkrankung der Atemwege, die ihn im Alltag begleitet. Er hofft, dass ihn die gesundheitlichen Einschränkungen nicht bei der Jobsuche behindern. Demnächst hat er einen Termin beim Lungenarzt, um sich eine genaue Einschätzung seiner Belastbarkeit einzuholen.

Die Sozial-Doku „Hartz und Herzlich“ läuft wochentags um 18.05 Uhr bei RTL2. Die Folge mit Jerrick wurde am 10. Juli ausgestrahlt und ist aktuell in der RTL+ Mediathek abrufbar.

