Bürgergeld-Paar beantragt alles, was geht: „Umso mehr Geld, umso besser“

„Wir haben schon zwischen fünf und sechs Anträge ausgefüllt. Und haben bis jetzt immer die Anträge genehmigt bekommen. Umso mehr Geld, umso besser.“ Es sind Worte, die aus dem Mund einer 20-Jährigen kommen. Angelique lebt zusammen mit ihrem Partner Mike und dem kleinen Sohn Louis in Pirmasens. Weder sie noch ihr 25-jähriger Mann gehen arbeiten. Im Gegenteil, das Bürgergeld-Paar lässt es sich auf Staatskosten gut gehen.

So haben sich die beiden einen Systemfehler zu Nutze gemacht. Das Paar bezieht nämlich nicht nur Mikes Arbeitslosengeld, sondern auch doppelt Bürgergeld. Eigentlich dürfte das nicht sein, aufgefallen ist es aber scheinbar noch niemanden. Und so freuen sich die Protagonisten der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“ über knapp 3.400 Euro im Monat. Bezahlt vom Steuerzahler (wie das funktioniert, liest du hier).

Bürgergeld-Paar nimmt alles mit, was geht

Geld, das dem Paar ein entspanntes Leben beschert. Aufstehen um 11 Uhr, danach ein Kippchen, bisschen Familienzeit mit dem Sohnemann. Dass andere für ihren Lebensstil arbeiten müssen, ist den beiden egal.

„Wir bekommen schon viel Geld vom Staat, aber Ausnutzen finde ich das jetzt nicht“, sagt Angelique ganz offen. Worte, bei denen auch Mike zustimmt: „Ich finde auch nicht, dass wir den Staat ausnutzen.“ Nun denn, da darf man geteilter Meinung sein.

Und so wirkt der 25-Jährige durchaus zufrieden mit dem monatlichen Einkommen. Dieses sei für drei Personen „ganz okay“, findet Mike. Schließlich bleibt es dabei ja auch nicht. Die beiden haben einen lukrativen Nebenverdienst gefunden. Sie durchsuchen Bücherschränke und verkaufen die Literatur anschließend im Netz. Gerne mal über 60 Euro pro Karton (hier die ganze Geschichte).

Dazu machen die beiden noch Internetvideos, verdienen damit auch noch mal 480 Euro im Monat dazu. Das Jobcenter jedoch weiß nichts davon.

„Wenn es kostenlos ist“

Wo es etwas umsonst gibt, da ist das Paar nicht weit. Trotz der enormen Einnahmen, gehen Mike und Angelique auch noch zur „Kidzz Box“, einer sozialen Einrichtung, die Kinder-Kleidung an Bedürftige vergibt. Eines Einkommensnachweises braucht es laut RTL Zwei nicht, und so kann auch Mike hier einige schöne Sachen abgreifen. Begeistert ist Angelique jedoch nicht. „Na ja, also schön ist die jetzt nicht“, meckert die 20-Jährige. Aber „wenn es kostenlos ist“, so Mike, kann man es ja trotzdem nehmen.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland“ mit Mike und Angelique am Samstag (16. August 2025) um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürger- oder Arbeitslosengeld-Empfänger verhalten sich wie Angelique und Mike. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.