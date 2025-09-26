TV-Moderator erschleicht 22 Jahre Bürgergeld – und kommt glimpflich davon

Während Millionen Deutsche hart arbeiten, um ihre Rechnungen zu bezahlen, gönnte sich ein türkischer TV-Moderator ein lukratives Doppelleben. Bürgergeld in Deutschland, Spitzengehalt in der Türkei.

Adil P. (59) stand jetzt in Stuttgart vor Gericht. 22 Jahre lang soll er fleißig Sozialleistungen (rund 270.000 Euro) kassiert haben. Gleichzeitig moderierte er Werbesendungen beim türkischen Sender Eurostar. Dort strich er angeblich bis zu 500.000 Euro Umsatz pro Jahr ein. Vor dem Richter gab er laut „Bild“ kleinlaut zu: „Es stimmt alles, was mir vorgeworfen wird. Ich bitte die deutschen Behörden um Entschuldigung.“

TV-Moderator kassiert Bürgergeld

Doch wie kam es so weit? In Deutschland meldete er Depressionen und Erwerbsunfähigkeit an. Für das Jobcenter ein angeblich hilfloser Mann. In Wahrheit aber ein bestens bezahlter TV-Moderator. Seine Gagen schob er laut der Staatsanwaltschaft über Western Union in die Türkei. Rechnungen fälschte er mit erfundenen Firmenadressen aus Istanbul. Auch seine Kameraleute soll er schwarz bezahlt haben.

+++ Bürgergeld-Paar nutzt Fehler im System: „Überlegen, was wir noch beantragen könnten“ +++

Das Jobcenter Stuttgart-Süd wurde nach Strich und Faden ausgetrickst. Zwar belief sich der Schaden auf insgesamt 270.000 Euro, Teil der Anklage waren am Ende aber nur 80.000 Euro. Der Rest war inzwischen verjährt. Besonders dreist dürfte sein, dass Adil P. selbst in U-Haft noch Leistungen kassieren wollte. 152 Euro monatlich Taschengeld, zusätzlich zu seinem Vermögen in der Türkei.

Die Ermittler konnten bis heute nicht feststellen, wie hoch sein Reichtum wirklich ist. Auch seine Tochter stand kurz im Fokus. Sie hatte rund 260.000 Euro auf ihrem Sparkassen-Konto. Angeblich im Auftrag ihres Vaters. Doch sie kam davon. Das Gericht glaubte ihr, dass sie nichts von den Machenschaften wusste.

Das Urteil für Papa Adil lautet Bewährungsstrafe dank Geständnis.