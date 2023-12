Bürgergeld: Arbeitslose bekommt Auflage vom Amt – „Könnte kotzen“

Die schlechten Nachrichten wollen für die arbeitslose Silvana und ihre kleine Tochter Cherin einfach nicht abreißen. Wir erinnern uns: Die 41-Jährige wird von der RTL-Zwei-Armutsreportage „Hartz und herzlich“ begleitet. In der Ausgabe, die der Sender am nächsten Mittwoch (3. Januar 2024) ausstrahlt, ist zu sehen, dass die Hartz4-Empfängerin (Folgen wurden vor Einführung des Bürgergeldes abgedreht) mit ihrer Tochter auf den eigenen Bauernhof in Sachsen-Anhalt ziehen wollte.

Doch der Zustand des Grundstückes in Teuchern ist gelinde gesagt erschreckend. Vandalen haben viele Dinge geklaut. Es gibt weder Strom noch Wasser. Zustände, die für ihre zehnjährige Tochter nicht zumutbar sind, wie das Jugendamt findet. Und so bekam sie die Auflage, innerhalb von zwei Wochen dem Amt eine neue Wohnung zu präsentieren. Doch in der Kürze der Zeit eine Bleibe zu finden, ist schon für Normalverdiener nicht einfach. Für Hartz4- oder Bürgergeld-Empfänger ist es umso schwieriger.

Bürgergeld: Wohnungssuche wird zum Drahtseilakt

Ein Zustand, der Silvana einiges an Kraft kostet. „Ich könnte kotzen“, schimpft die 41-Jährige, „jetzt weiß ich nicht, ob die Wohnung überhaupt klappt. Ob der Mietvertrag überhaupt zustande kommt.“

Doch das sollte er. Schließlich drohen sonst ernsthafte Konsequenzen. Im schlimmsten Fall müsste Tochter Cherin in eine betreute Einrichtung des Jugendamtes. Doch Silvana scheint Glück zu haben. Das Jugendamt stimmt dem Angebot für eine Wohnung, das sie auf die Schnelle einholen konnte, zu.

Ärger mit dem Vermieter

Nun muss jedoch auch der Vermieter zustimmen. Außerdem kommt dazu, dass sie die Wohnung noch nicht einmal vorher besichtigen konnte. Doch die Zeit drängt, und so würde die Arbeitslose auch ohne vorherige Begutachtung des Objektes unterschreiben.

Doch der Plan zerschlägt sich. Erst ein Gespräch mit dem Bürgermeister bringt Silvana neue Hoffnung. Dieser habe ihr gleich zwei potenzielle Wohnungen in Aussicht gestellt. Ob eine davon etwas für Silvana und Cherin ist, siehst du bei „Hartz und herzlich“ auf RTL Zwei oder vorab in der Mediathek von RTL Plus.