Bürgergeld-Empfängerin findet Job: Nach zwei Arbeitstagen ist sie ihn wieder los

Diese Frau kannst du nicht erfinden. Wenn man im Lexikon das Wort Arbeitsverweigerin nachschlagen würde, man würde wohl ein Bild von Carola aus Köln finden. Seit Jahren geht die Bürgergeld-Empfängerin keiner geregelten Tätigkeit nach. Sie lebt in den Tag hinein, genießt ihr Leben auf Staatskosten. Und wenn sie dann doch mal eine Tätigkeit ergattern konnte, ist diese schneller weg, als sie Lohnzettel sagen kann.

So berichtete Carola vor Kurzem in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“, dass sie einen Job habe. Für zwei Euro die Stunde würde sie einen Park reinigen. Der Lohn würde dann auf ihr Bürgergeld angerechnet. Doch schnell meldete sich ihr Körper ob der ungewohnten Tätigkeit.

Bürgergeld-Empfängerin meldet sich krank und geht zum Minigolf

„Zur Zeit bin ich krankgeschrieben, weil mein Finger mir wieder Probleme macht, das habe ich denen auch gesagt“, erzählt die 40-Jährige, während sie auf dem Minigolfplatz steht und ganz entspannt Bälle einlocht. Ob das für die Genesung des Fingers zuträglich ist? Man darf seine Zweifel haben.

++ Alleinerziehende in Bürgergeld-Doku sucht Arbeit: „Hatte noch nie ein Bewerbungsgespräch“ ++

So habe sie einen Sehnenriss im kleinen Finger, der ihr es scheinbar nicht ermöglicht, einer Arbeit nachzugehen. „Durch meinen Finger geht das jetzt nicht mehr. Die Maßnahme ist ausgelaufen“, berichtet Carola. Zwei Tage habe sie gearbeitet. Danach war sie den Job wieder los.

„Wie soll ich denn ohne Nummer anrufen?“

Nun warte sie auf einen Anruf ihres Arbeitsvermittlers. Selbst anrufen könne sie ihn nicht, schließlich habe sie seine Telefonnummer nicht. „Wie soll ich denn ohne Nummer anrufen?“, fragt Carola, „geht ja schlecht.“ Dass man da auch nachforschen könnte, scheint ihr nicht in den Sinn zu kommen. Dennoch glaubt Carola ganz fest: „Ich kümmere mich dermaßen mehr um meine Sachen, wie jeder andere.“

Ihr Glück: „Mein Arbeitsvermittler ist kulant. Der sagt auch nichts, wenn ich mal nicht komme. So einen Arbeitsvermittler habe ich auch noch nie gehabt. Ich kann mich bis jetzt nicht über ihn beklagen.“ Jetzt müsste sie nur noch seine Nummer herausfinden.