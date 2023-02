Bülent Ceylan meldet sich nach Funkstille plötzlich wieder – „Man fühlt sich hilflos“

Sein eigentlicher Job als Comedian ist es andere Menschen zum Lachen zu bringen und sie zu unterhalten. Doch zum Lachen ist dem sonst so fröhlichen Bülent Ceylan gerade ganz und gar nicht zumute. Der 47-Jährige aus Mannheim ist mit seinen Gedanken ganz woanders.

Bülent Ceylan trauert nämlich um die Opfer des Erbebens in der Türkei und in Syrien. Der Comedian hat durch seine türkischen Wurzeln einen besonderen Bezug zu der Katastrophe, die tausenden Menschen das Leben gekostet hat. Nach einer Woche der Funkstille meldet sich der Mannheimer jetzt mit rührenden Worten und einer wichtigen Botschaft bei seinen Fans.

Bülent Ceylan schaut nach vorne

Es ist alles andere als einfach für die Angehörigen der Opfer, die durch das Erdbeben verunglückt sind. Zwar macht Bülent Ceylan klar, dass er und seine Verwandten in der Türkei niemanden verloren haben, doch sein Mitgefühl für Betroffene wird sehr deutlich. In einem Video auf Instagram sagt der 47-Jährige: „Ich kenne viele, die Verwandte oder Angehörige verloren haben. Das ist natürlich sehr schlimm. Man fühlt sich auch echt hilflos muss ich sagen.“

Dabei möchte Bülent Ceylan trotz alledem nach vorne schauen und rührt seine Fans mit einem ganz besonderen Satz: „Wenn mein Vater noch leben würde, dann hätte er wahrscheinlich genau jetzt zu mir gesagt: ‚So, wir haben getrauert, aber das Leben muss weitergehen. Bülent, du bist dafür da die Leute wieder zum Lachen zu bringen und abzulenken!'“ Und genau das möchte der Comedian jetzt auch tun.

Bülent Ceylan verkündet besondere Aktion

Wie er in der Videobotschaft betont, wird er in Zukunft auch wieder aktiver auf Instagram sein, so wie er es vorher auch schon war. Zudem hat er sich im Rahmen des Valentinstages eine besondere Überraschung für seine Anhänger ausgedacht. Unter dem Video schreibt er: „Ab 0.00 Uhr bekommt ihr bei Eventim zwei Tickets für meine Luschtobjekt-Tour 2023 zum Preis von einem. Die Aktion läuft für 24 Stunden nur am Valentinstag.“

Seine Follower sind nicht nur begeistert von der Aktion, sondern auch berührt von den emotionalen Worten, die der Comedian zur aktuellen Situation in der Türkei und in Syrien findet. Ein Fan schreibt beispielsweise: „Danke für alles, was du machst!“ Ein weiterer kommentiert: „Hut ab! Ich glaube in der momentanen Situation ist es nicht einfach auf die Bühne zu gehen und das normale Programm durchzuziehen.“

