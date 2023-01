Bülent Ceylan bekommt Handy eines Fans – er wird es bitter bereuen

Es ist ein altbekannter Gag unter Komikern. Irgendwann in der Show, wenn ein Zuschauer sich mehr dem Mobiltelefon als dem Künstler selbst widmet, stellt man ihn zu Rede und treibt auch gerne mal den ein oder anderen Schabernack mit dem Smartphone. Das ist auch bei Bülent Ceylan nicht anders, wie nun in einem Video zu sehen ist.

Auf Instagram teilte der Komiker aus Mannheim einige Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm. Und siehe da: Auch der Scherzanruf durfte bei Bülent Ceylans Auftritt in Osterholz-Scharmbeck nicht fehlen. So schnappte sich der 47-Jährige das Handy eines Zuschauers aus der ersten Reihe.

Bülent Ceylan schnappt sich das Handy eines Fans

Angerufen werden sollte eine gewisse Marita. Da ahnte Bülent aber noch nicht, dass ihm die Dame in den kommenden Momenten mal ganz ordentlich die Show stehlen würde. „Hallo Jörg“, grüßte Marita durchs Telefon, im Glauben ihren Mann in der Leitung zu haben. Doch weit gefehlt.

„Hallo Marita, hier ist Bülent. Hallo? Marita? Ja, hier ist Bülent Ceylan. Kennst du mich? Der Komiker mit den langen Haaren“, erklärte der Komiker der anfangs noch etwas verwirrten Angerufenen. Doch von Sekunde zu Sekunde taute die mehr auf.

„Mit dem Pferdeschwanz. Ja, den kenne ich“, erwiderte Marita. Und dann ging es los. „Der Jörg sitzt hier in der ersten Reihe. Und … ich weiß nicht … hast du irgendwie gesagt, dass er heute nichts trinken soll oder so?“, fragte Ceylan. „Nein“, antwortete Marita ganz cool.

Und Ceylan legte weiter nach. „Der hat so einen sitzen. Der Jörg. Ich weiß ja nicht, wie dein Mann sonst so ist. Aber die Leute amüsieren sich. Der hat hier einen Striptease hingelegt. Die Frauen haben schon gerufen: Ich will ein Kind von dir. Ich weiß nicht, ob er immer so ist. Ist der immer so?“, fragte Bülent Jörgs Frau.

Die coole Antwort von Marita: „Der ist immer so.“ Da konnte sich dann auch Bülent Ceylan nicht mehr halten. Lachend lag der Komiker auf der Bühne. Der Auftritt war sichtlich geglückt. Auch wenn Jörg dabei dann doch recht rot wurde. Ob er den Spaß so genossen hat, sei einmal dahingestellt.