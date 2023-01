Bülent Ceylan tritt in Duisburg auf: Zu Beginn hagelt es Buh-Rufe

Bülent Ceylan ist seit 25 Jahren von der Comedy-Bühne nicht mehr wegzudenken. Der Kult-Türke mit der langen Wallemähne war schon in fast jeder deutschen Stadt vertreten. Doch am Freitag (13. Januar) feierte er mit seinem Programm „Lutschobjekt“ seine Premiere in der Mercatorhalle in Duisburg.

Die Halle war restlos ausverkauft und seine Fans begrüßten den Comedian mit einem kräftigen Applaus. Aber als Bülent Ceylan die Begrüßung erwidern wollte, vergriff er sich im Ton – oder besser gesagt bei der Stadt.

Bülent Ceylan mit peinlichem Patzer

Wie eigentlich fast immer schleudert der Comedian erstmal seine lange Haarpracht durch die Gegend, ehe er zu Wort kommt. Doch durch das ganze Headbanging scheint er ganz verwirrt zu sein und auf einmal nicht mehr zu wissen, wo er ist.

Bülent Ceylan ist mit seinem Programm „Luschtobjekt“ in der fast ausverkauften Mercatorhalle in Duisburg. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Denn plötzlich begrüßt er das Publikum mit „Hallo Düsseldorf!“, wie die „Neue Ruhr Zeitung“ (NRZ) berichtet. Daraufhin sei die Stimmung schlagartig umgeschlagen und es habe Buh-Rufe gehagelt. Als Bülent Celan seinen kleinen Patzer bemerkt, reagiert er selbst ganz schockiert: „Oh nein, jetzt habe ich total verkackt“, lacht er und gibt direkt ein Versprechen zur Widergutmachung: „Duisburg, jetzt werde ich hier schuften und richtig für Euch schwitzen, ich muss Euch ja zurückgewinnen.“

Der gebürtige Mannheimer erklärt seinen Fauxpas damit, dass er sein Hotel in Düsseldorf habe und es deshalb zu der Verwechslung gekommen sei. Im Anschluss versucht er, schnell wieder die Kurve zu kriegen und den Patzer in sein Programm einzubeziehen.

Bülent Ceylan ist dafür bekannt kulturelle, nationale und religiöse Vorurteile auf humorvolle Weise für sich zu nutzen. Nach seiner Aussage kriegen bei ihm alle ihr Fett weg. Ob es Bülent Ceylan mit seinen Witzen gelungen ist, die Gunst der Duisburger wiederzuerlangen? Das erfährst du bei der „NRZ“.