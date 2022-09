Bülent Ceylan: „Es tut mir wahnsinnig leid“ – Nachricht sorgt für traurige Mienen

Es sind traurige Nachrichten, die Komiker Bülent Ceylan am Sonntagnachmittag für seine Fans parat hatte. Nachrichten, die die Fans bitter enttäuschen und traurig stimmen. Denn der Komiker mit den markant langen Haaren muss eine Show absagen. Und das auch noch extrem kurzfristig.

„Uffbasse! Absage der Show in Friedrichshafen am 25.9.! Es tut mir wahnsinnig leid, Euch diese News mitteilen zu müssen. Leider muss ich die heutige Show in Friedrichshafen am 25.9. aus gesundheitlichen Gründen absagen“, so der 46-Jährige.

Bülent Ceylan muss Show absagen

Den Komiker aus Mannheim hat eine Erkältung erwischt. „Gestern in Reutlingen konnte ich noch meine allerletzten Kraftreserven mobilisieren, aber viele von euch haben mir da schon angemerkt, dass es mir trotz Hilfe aus der Apotheke nicht gut ging“, erklärt der Komiker. Und weiter: „Ich wäre heute so wahnsinnig gerne für euch aufgetreten, aber leider muss ich mich der Erkältung geschlagen geben und das Bett hüten.“

Das ist Bülent Ceylan:

Bülent Turan Ceylan wurde am 4. Januar 1976 in Mannheim geboren

Seine Frau heißt Dina Ceylan

Bülent Ceylan zieht gerade mit seiner Tour „Luschtobjekt“ durchs Land

Bülent Ceylan trat schon im „Quatsch Comedy Club“ und bei „Hausmeister Krause“ auf

2022 gewann Bülent Ceylan den Deutschen Fernsehpreis

2021 spielte Ceylan beim ZDF-„Traumschiff“ mit

Zusammen mit seinem Team arbeitet Bülent Ceylan nun an einem Ersatztermin. Die Fans jedenfalls sind am Boden zerstört. „Das wichtigste ist die Gesundheit. Ich wünsche dir von Herzen eine gute und schnelle Besserung“, schreibt beispielsweise eine Followerin.

Und eine weitere ergänzt: „Gute Besserung, wir freuen uns, wenn du wieder fit bist und für uns wieder auf der Bühne stehst. Bis dahin erhole dich gut, lieber Bülent.“

