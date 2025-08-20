Rare Breitling bei „Bares für Rares“: Sammler werden Wolfgang die Bude einrennen

Es gibt Uhren, die will Mann (und bestimmt auch Frau) einfach haben. Einfach, weil sie so rar, so speziell sind, dass sie in keine Sammlung fehlen dürfen. Eine solche fand bereits vor einiger Zeit ihren Weg zu „Bares für Rares“. Am Wochenende wurde ihre Geschichte noch einmal in der Sondersendung „Händlerstücke“ thematisiert. Eine Breitling, um genau zu sein.

Mitgebracht hatte die legendäre Uhr das Vater-Sohn-Gespann Drago und Kristian Kovacic. Der Verkauf würde ihnen nicht schwerfallen, verriet Kristian, sie würden sie nicht tragen, hätten eher ein Faible für Uhren, die „dem Alltag entsprechen“. Was immer das auch heißen möge. Wie dem auch sei: Glück für „Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch, der, so viel sei schon gesagt, die Breitling nach harter Verhandlung schlussendlich kaufen würde.

Eine Breitling bei „Bares für Rares“

Doch nicht nur Pauritsch war begeistert. Auch Horst Lichter schien einem temporären Jobwechsel nicht abgeneigt. „Wenn ich doch wenigstens zwischendurch mal kurz Händler sein dürfte. Das darf ich nicht. Das ist doof“, so der sichtlich enttäuschte Moderator.

++ Julian kauft Rolex-Uhr bei „Bares für Rares“: Nicht ohne Hintergedanken ++

Und so war es an Wendela Horz, die Uhr zu begutachten. Was als Erstes auffiel, die Breitling „TransOcean“ aus der zweiten Hälfte der 70er-Jahre schien fabrikneu. Das deckte sich auch mit den Angaben von Drago, der die Uhr nie getragen habe.

Diese Breitling aus den 70er-Jahren kam quasi wie neu zu „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Und so war alles noch in einem wirklich hervorragenden Zustand. Dafür, dass die Uhr etwa fünfzig Jahre alt ist, ein echtes Highlight. „Das gibt es selten“, so ZDF-Expertin Wendela Horz, „in dem Zustand findet man die so gut wie nicht.“ Doch würden sich die 1.500 Euro realisieren lassen, die Drago sich wünschte. Und wie. Die Uhr sei zwischen 2.500 bis 3.000 Euro wert, so Horz. Liebhaber könnten sogar noch mehr bezahlen.

„Das ist ein Glücksfall“

Und zum Glück gab es bei den „Bares für Rares“-Händlern einige Liebhaber. „Die ist ungetragen. Die ist wie neu. Unglaublich. Das ist ein Glücksfall jetzt“, schwärmte Wolfgang Pauritsch beim ersten Blick auf die Breitling. Und ergänzte: „Dass ich da nochmal in den Genuss komme, eine Uhr, die genauso alt ist wie ich, zu sehen, die neu ist, das ist wirklich ein Highlight.“ Selbst die Box, so Pauritsch, „hat keine Macken. Das muss man sich mal vorstellen.“

++ Rolex-Ärger bei „Bares für Rares“: Horst Lichter findet’s ungerecht ++

Und so war schon vorab erkennbar, dass die Breitling zu Wolfgang nach Österreich gehen würde. Und das sogar für die Maximal-Expertise von 3.000 Euro. Ein guter Deal für den erfahrenen „Bares für Rares“-Händler.

„Das sind Käufe, da freue ich mich wirklich sehr, weil solche Uhren findest du nicht mehr in diesem Zustand. Und es gibt Sammler, die sammeln wirklich nur neuwertige Modelle und Vintage-Modelle. Das ist so ein Stück“, freut sich Wolfgang. Der sich nach dem Kauf wohl vor Kundenanfragen nicht mehr retten konnte.