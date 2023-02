Boris Becker gibt Tochter fragwürdigen Finanz-Tipp: „Kann gut mit Zahlen umgehen“

Ob man Boris Becker nach seinen Insolvenzdelikten noch beim Thema Finanzen zu Rat ziehen sollte? Fraglich. Wenn es sich bei dem ehemaligen Profisportler jedoch um den eigenen Vater handelt, sieht die Situation wohl etwas anders aus.

So soll der 55-Jährige seine Kinder tatsächlich intensiv beraten, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Bevor Anna Ermakova, die uneheliche Tochter von Boris Becker, ihren Vertrag bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ unterschrieben hat, habe sich Papa Boris die Unterlagen genau angesehen.

Vor RTL-Verhandlungen: Boris Becker zeigt Tochter Anna, wie man richtig blufft

Der „Financial Times“ verrät Boris Becker, dass er seine 22-jährige Tochter dabei unterstützt habe, als sie die Gage für ihre „Let’s Dance“-Teilnahme ausgehandelt hat. Obwohl er selbst noch einen Haufen Schulden zu bewältigen hat, behauptet der Tennisstar selbstsicher: „Ich kann eigentlich ganz gut mit Zahlen umgehen, ob Sie es glauben oder nicht.“ Zumindest Anna Ermakova scheint ihm diesbezüglich noch zu vertrauen.

So habe sie sich sofort an ihren berühmten Papa gewendet, als RTL an die Tür klopfte. „Wir haben ein bisschen über ihr Honorar gesprochen und sie hat meinem Rat vertraut“, plaudert Boris Becker im Interview aus. Im Rahmen dieser Unterhaltung habe er ihr unter anderem gezeigt, „wie man blufft“. Das sei in Verhandlungen besonders wichtig, meint der Mann, der wegen Steuerhinterziehung und Verschleierung von Vermögenswerten verurteilt worden ist.

Wie viel Geld Anna Ermakova mithilfe der Taktik ihres Vaters aushandeln konnte, verrät Boris Becker nicht. Über vertragliche Inhalte ist schließlich Stillschweigen zu bewahren. Wie „Bild“ berichtet, liegt die Rekord-Gage der RTL-Show bei 160.000 Euro. So viel soll der Sender Amira Pocher im vergangenen Jahr gezahlt haben, damit sie Teil der Sendung wird. Die durchschnittlichen Gehälter der Profi-Tänzer umfassen laut Künstler-Manager André Benders übrigens den Bereich von 20.000 Euro bis 40.000 Euro.