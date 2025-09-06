Boris Becker packt über Gefängnis-Zeit aus: „Hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet“

Tennis-Legende Boris Becker war ganz oben, doch dann stürzte er tiefer als je zuvor. Nun spricht der 57-Jährige über das dunkelste Kapitel seines Lebens.

In seinem neuen Buch „Inside“ (erscheint am 10. September) gewährt der dreifache Wimbledon-Sieger tiefe Einblicke in seine Zeit hinter Gittern. Auf seine Fans konnte er sich auch im Gefängnis bedingungslos verlassen.

Boris Becker gewährt tiefe Einblicke

Für sieben Monate saß Becker 2022 wegen Insolvenzstraftaten im britischen Gefängnis. Eine Zeit, die ihn bis heute prägt. Gegenüber dem „Spiegel“ erinnert er sich: „Ich bin da in Jogginghosen herumgelaufen, und ich hatte die Kontrolle über mein Leben verloren. Die hatten dort andere.“

Die erste Nacht war ein Albtraum. „Du hörst Schreie, die ganze Nacht. Es klingt, als würde sich in der Zelle nebenan jemand umbringen oder sterben.“ Die Tennislegende hatte Hunger, fühlte sich schutzlos und lebte mit 17 Euro die Woche. Immerhin gab es Briefe und Geld von Fans, die erst bei der Entlassung ausgezahlt wurden. „Es ist nicht erlaubt, sich Geld von draußen schicken zu lassen“, erklärt Becker.

„Diese Zeit hat mir wahrscheinlich auch das Leben gerettet“

Doch selbst im Gefängnis fand er Halt und eine neue Sicht aufs Leben. „Diese Zeit hat mir wahrscheinlich auch das Leben gerettet. Ich hatte alles verloren, sogar meine Freiheit. Der Verantwortliche bin ich selber. Becker fügt hinzu: „Einer hat mir das Leben gerettet, Ike, ein großer, kräftiger Mann aus Nigeria. Er ist ein Bruder für mich.“

Auch seine Ehefrau Lilian hielt zu ihm. Vor dem Urteil riet Becker ihr sogar, nicht auf ihn zu warten. Ihre Reaktion bescheibt sie im Gespräch mit dem „Spiegel“. „Ich war fast gekränkt“, erklärt sie.

Heute sagt Lilian: „Ich denke, er ist besser aus dem Gefängnis rausgekommen, als er reingegangen ist. Er ist klarer.“ Und auch Boris Becker hat dazu gelernt. Das hat er vor allem Lilian zu verdanken. Sie ist „eine Partnerin, die sehr vorsichtig, um nicht zu sagen, zurückhaltend mit Geld umgeht“ und für ihn wie „sein Kapitän“ ist.