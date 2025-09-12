Boris Becker: Neues Buch lässt Rosenkrieg mit Lilly eskalieren

Mit der Veröffentlichung seines Buches „Inside“ hat Boris Becker erneut für Schlagzeilen gesorgt. Doch diesmal befeuert er nicht nur Diskussionen über seine Karriere und Haftzeit, sondern auch Konflikte mit seiner Ex-Frau Lilly Becker.

Der Streit um Themen wie Telefonverbot, Kindesunterhalt und alte Liebesgeschichten hält an und zeigt, wie angespannt das Verhältnis weiterhin ist. Lilly Beckers Anwalt widerspricht den Vorwürfen aus der Autobiografie, während Boris Becker versucht, mit seiner Vergangenheit abzuschließen.

Boris Becker und der Telefonkonflikt

In seinem Buch behauptet Boris Becker der „Bild“-Zeitung zufolge, dass Lilly ihrem gemeinsamen Sohn Amadeus während seiner Haft 2022 untersagt habe, mit ihm zu telefonieren. Lillys Anwalt stellt jedoch klar: „Das Gegenteil ist wahr.“ Angeblich hätte sie einen Anruf sogar befürwortet, doch Boris sei derjenige gewesen, der keinen Kontakt aufnahm. Weiter fügt der Anwalt hinzu, dass Lilly Becker Boris ermutigt hätte, seinen Sohn aus dem Gefängnis anzurufen, doch das sei nicht geschehen.

Neben dem Streit um das Telefonieren werfen Lilly Becker und ihr Anwalt Boris finanzielle Versäumnisse vor. Laut den Angaben von Lillys Anwalt schuldet der Ex-Tennisstar rund 355.000 Euro an Kindesunterhalt. Seit seinem Haftantritt 2022 habe Boris Becker keine regelmäßigen Zahlungen geleistet, außer eine einmalige Zahlung in Höhe von 24.000 Euro Lilly Becker möchte die restliche Summe nun per Zwangsvollstreckung eintreiben.

Einblicke in alte Geschichten

Während Lilly Becker das Telefonverbot bestreitet, schweigt sie zu anderen Kapitel aus Boris Beckers Buch. Boris berichtet über ihre Affäre mit TV-Manager Pierre Uebelhack: „Du bist unglücklich, du bist pleite, und deine Frau hat einen Liebhaber.“ Wegen finanzieller Not hatte Lilly Uebelhack um ein großzügiges Darlehen gebeten, das sie als Schenkung betrachtete, doch ein Gerichtsurteil besagt, dass sie rund 218.000 Euro zurückzahlen muss.

Obwohl Lilly Becker betonte, dass sie und Uebelhack sich einst nahe standen: „Wir waren damals sehr ineinander verliebt. (…) Wir waren ein Team“, betonte der TV-Manager klar: „Wir waren kein Paar.“ Für Boris Becker scheint mit der Veröffentlichung seines Buches ein Kapitel abgeschlossen zu sein, doch für Lilly Becker ist der Rosenkrieg noch lange nicht vorbei.

Der öffentliche Konflikt zwischen Boris Becker und Lilly Becker zeigt kein Ende. Mit Themen wie Telefonverbote, Unterhaltsstreit und alten Affären bleibt das Verhältnis zwischen den beiden angespannt. Dennoch scheint Boris Becker mit „Inside“ einen Schritt in Richtung Vergangenheitsbewältigung gemacht zu haben, während Lilly weiterhin um ihre Sicht der Dinge kämpft.

