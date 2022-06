Boris Becker: Sohn wendet sich mit verzweifeltem Appell an die Öffentlichkeit – „Befreit meinen Vater“

Anderthalb Monate bereits sitzt Tennisstar Boris Becker hinter schwedischen Gardinen. Anderthalb Monate, in denen viel über den einstigen Wimbledon-Sieger geschrieben wurde. Wie es Boris Becker wirklich geht, welche Gedanken ihn beim Einschlafen begleiten und wie seine Mitinsassen mit ihm umgehen ... all das ist unklar.

Sicher ist nur eines: Nicht nur Boris Becker selbst leidet. Auch seiner Familie fällt es schwer, mit der Situation umzugehen.

Boris Becker: Seine Söhne wenden sich an die Öffentlichkeit

So sendete sein Sohn Noah Becker nun via Instagram einen verzweifelten Hilferuf an die Öffentlichkeit. Statt einer Beschreibung seiner selbst, sind nun auf dem Instagramprofil des 28-Jährigen die Worte „Free my Dad“, also „Befreit meinen Vater“ zu lesen.

Das ist Boris Becker:

Boris Franz Becker wurde am 22. November 1967 in Leimen geboren

Mit seinem Sieg in Wimbledon im Jahr 1985 wurde der damals 17-Jährige ein Sportheld

Becker gewann insgesamt 49 Turniere im Einzel

In seiner Karriere konnte Boris Becker mehrere Millionen Dollar an Preisgeld erspielen

Insgesamt war Boris Becker zwölf Wochen lang die Nummer 1 der Tenniswelt

2022 wurde Boris Becker zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Seit dem 29. April sitzt Boris Becker in London im Knast

Und auch Noahs jüngerer Bruder Elias nutzt Instagram, um seine Gefühle ob der Haft seines Vaters auszudrücken. Auf der Bilder-Plattform veröffentlichte der 22-Jährige ein Video, das ihn lediglich in Boxershorts auf einem Fenstersims sitzend zeigt.

Boris Becker sitzt seit Ende April 2022 im Knast. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/PA Wire

Dazu schreibt der Becker-Spross: „The prettiest eyes have cried the most“, also zu deutsch: „Die schönsten Augen haben am häufigsten geweint.“

Boris Becker wurden wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen

Dass die Appelle der Becker-Söhne die britische Justiz erweichen, dürfte eher unrealistisch sein. Schließlich sitzt Boris Becker nicht grundlos im Gefängnis. Der ehemalige Superstar des Tennis wurde wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen. Sein Strafmaß: Zwei Jahre und sechs Monate.

