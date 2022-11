Boris Becker: Nachricht sorgt für hitzige Diskussionen – „Ein Witz“

Es ist mittlerweile sieben Monate her, dass Tennis-Legende Boris Becker in London verurteilt wurde. Insgesamt zweieinhalb Jahre muss er unter anderem wegen Insolvenzverschleppung ins Gefängnis.

Seinen 55. Geburtstag am 22. November feierte er noch im Knast. Doch Medienberichten zufolge könnte er bald wieder auf freiem Fuß sein.

Boris Becker: Weihnachten zu Hause?

Aktuell kursieren die Gerüchte, dass Boris Becker doch früher aus dem britischen Knast entlassen werden könnte. Zwar verbringt er seinen persönlichen Ehrentag noch hinter schwedischen Gardinen, doch Weihnachten könnte er eventuell am heimischen Weihnachtsbaum sitzen. Eine Nachricht, die für Wirbel sorgt.

In der Vergangenheit haben wir bereits über die vorzeitige Entlassung des ehemaligen Tennis-Profi berichtet. In dem Artikel heißt es: „Mit dem Schnellverfahren zur vorzeitigen Entlassung können Gefängnisinsassen aus dem Ausland in Großbritannien eine frühestmögliche Abschiebung erwirken. Einzige Voraussetzung: Die Gefangenen müssen zustimmen, auch wirklich in ihr Heimatland zurückzukehren. Boris Becker könnte das nach Angaben der „Sun“ bereits getan haben.“

Boris Becker: Entlassung sorgt für rege Diskussionen

Auf der Facebook-Seite von DerWesten reagieren zahlreiche Menschen auf diese Nachricht, wittern einen sogenannten Promi-Bonus.

„Warum Promibonus? Das Gesetz gilt für alle gleich. Zum Glück sind hier keine Menschen unterwegs, die Steuern hinterziehen.“

„Das ist echt ein Witz, von wegen vor dem Gesetz sind alle gleich. Nur Status und Geld zählt.“

„War auch nicht anders zu erwarten. Promibonus.“

„Ja Boris Becker muss man heißen. Der kleine Mann dürfte bis zum Schluss sitzen.“

Ob Boris Becker wirklich an Weihnachten wieder zu Hause ist, werden die nächsten Tage zeigen.