Boris Becker wird erneut Vater – seine Tochter Anna Ermakova reagiert eindeutig

Die Nachricht, dass Tennis-Legende Boris Becker zum fünften Mal Vater wird, sorgt für Gesprächsstoff. Besonders überraschend: Sein ältestes Kind, Anna Ermakova, spricht zum ersten Mal öffentlich über die erneute Vaterschaft ihres Vaters.

Beim Launch eines Sportmode-Events war die 25-Jährige anfangs gut gelaunt, wurde aber nachdenklich, als das Thema auf die Baby-News fiel. Mit ehrlichen Worten schildert sie ihre Gedanken und richtet eine klare Botschaft an Boris Becker.

Boris Beckers Tochter nimmt kein Blatt vor den Mund

Anna Ermakova wünscht ihrem ungeborenen Geschwisterchen alles Gute, betont aber auch ihre Hoffnungen für ihren Vater. „Neues Baby, neuer Anfang, das ist wundervoll. Ein Baby ist ein Segen,“ erklärte sie in einem RTL-Interview. Gleichzeitig äußert sie: „Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besser Vater sein wird.“ Ein Wunsch, der vieles über ihre Beziehung zu Boris Becker aussagt und für Nachdenklichkeit sorgt.

Auch Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker ließ ähnliche Kritik verlauten, wonach ihr Sohn Amadeus erst durch Instagram von der Schwangerschaft erfahren habe. Diese Behauptung dementierte der 57-Jährige über seinen Anwalt: „Es ist nicht wahr, dass Amadeus durch Instagram von der Schwangerschaft erfahren hat. Boris war es wichtig, dass die Kinder vor der Öffentlichkeit informiert werden und war sehr erleichtert, dass sich Amadeus so freut ein großer Bruder zu werden.“ Für Boris Becker sei es immer eine Priorität gewesen, seine Kinder vor der Öffentlichkeit zu informieren, bevor offizielle Meldungen veröffentlicht werden.

Kompliziertes Familienverhältnis

Die wiederholten Missverständnisse belasten die familiäre Dynamik von Boris Becker. Während er die offene Kommunikation mit seinen Kindern betont, scheinen Vorwürfe immer wieder zu Konflikten zu führen. Trotzdem blickt er hoffnungsvoll in die Zukunft und freut sich auf den neuen Familienzuwachs. Seine wachsende Familie bleibt ein öffentliches Thema, das Diskussionen auslöst.

Die Aussagen von Anna Ermakova machen deutlich, dass die Beziehung zwischen ihr und Boris Becker von Herausforderungen geprägt ist. Die Baby-News sind in diesem Fall nicht nur ein freudiges Ereignis. Ob diese Veränderungen die Beziehung zwischen Vater und Tochter beeinflussen, bleibt abzuwarten.

