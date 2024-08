Widerliche Szenen bei „Böhse Onkelz“-Konzert in Berlin

Sie sind eine der meistdiskutierten Bands des Landes: Die Böhsen Onkelz. Seit 1980 gibt es die Gruppe, die sich schon vor Langem von ihrer rechten Vergangenheit distanziert hat. Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, scheint das beim Konzert auf der Berliner Waldbühne aber nicht bei allen Fans angekommen zu sein.

So berichtet die Tageszeitung, dass eine Gruppe Fans der Böhsen Onkelz beim Song „Ohne mich“, in dem es unter anderem „Und hier ein paar Worte an die ‚rechte‘ Adresse. Leckt uns am Arsch. Sonst gibt’s auf die Fresse“, heißt, demonstrativ den Mund zuhielten.

Böhse Onkelz spielen in Berlin

Das jedoch war wohl leider nicht das Ende der Fahnenstange. So berichtet die „Berliner Morgenpost“ in ihrem Bezahlartikel weiter, dass aus der selben Gruppe „Sieg heil“-Rufe zu vernehmen waren, ein weiterer Fan soll dazu den rechten Arm zum Gruß gehoben haben.

Die Band, so die „Berliner Morgenpost“ soll davon nichts mitbekommen haben, habe die Stimmung in der Waldbühne gelobt. Und auch bei den Fans auf Facebook kam das Konzert der Böhsen Onkelz gut an. „Es war so mega geil ! Das ganze Konzert lang nur Gänsehaut gehabt und ich habe jetzt noch keine Stimme mehr“, schreibt da beispielsweise ein Fan.

Ein anderer ergänzt: „Seit über 30 Jahren begleiten mich die Onkelz und endlich durfte ich mein erstes Konzert genießen! Mein Gott, scheisse, war das geil! Meine Freundin kann das Wort ‚geil‘ glaube ich nicht mehr hören.“

Während ein Dritter jubelt: „Ich habe letztes Jahr eine Karte gekauft. Ich bin aus Bayern angereist, auch wenn meine Musik eher eine andere Richtung ist, trotzdem waren die Onkelz immer ein Teil meiner Jugend. Ich hatte so das Gefühl, dass es bald vorbei sein könnte. Und wer die Videos vom Hockenheim-Ring kennt, der weiß, die Onkelz muss man einmal Live gesehen haben. Deswegen hab ich mich auf den Weg gemacht und nen 24 Stunden Trip gemacht. Ich könnte hier jetzt einige negative Sachen aufzählen, aber ich bin einfach dankbar, das ich einige emotionale Lieder aus der Jugend live hören durfte. Auch wenn Kevins Stimme leider etwas an Power verloren hat. Ich bin froh, das einmal Live erlebt zu haben, und an sich ist die Waldbühne wirklich eine wunderschöne Location.“

Warum ein „Böhse Onkelz“-Fan nach dem Konzert gar nicht glücklich war, kannst du hier nachlesen.