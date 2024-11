Bobby Chambers privat: Für’s Reality-TV half er bei seinem Körper künstlich nach

Bobby Chambers hatte seinen Durchbruch im Reality-TV bei „Germany Shore“ im Jahr 2023. Mit wirklichen Skandalen ist Bobby Chambers noch nicht durchgestartet – doch dazu könnte es bald kommen, wenn er beim „Promibüßen“ auf ProSieben seine Sünden gesteht. Einige private Details sind über Bobby Chambers aber schon bekannt – nur welche?

Optisch ist Bobby Chambers ein Muskelberg mit zahlreichen Tattoos auf dem Körper. Doch nicht alles an ihm ist echt! Um im Reality-TV durchzustarten, half der Teilnehmer beim „Promibüßen“ an einigen Stellen nach. Doch das ist nicht alles, was Bobby Chambers privat zu verbergen hat. Bei uns erfährst du, was du über den Influencer auf jeden Fall wissen solltest.

Bobby Chambers privat: Ist er etwa doch ein Loverboy?

Sein Privatleben hält Bobby Chambers eher privat, teilt auf seinem Instagram nur die wichtigsten Eindrücke aus seinem Leben. Während andere Reality-Stars sich darum schlagen, mit den krassesten Geschichten um Aufmerksamkeit zu buhlen, hält Bobby Chambers sich zurück – doch das hat einen guten Grund. Erst bei „Germany Shore“, wo Promis auf Kreta in einer Villa diverse Challenges meistern müsste, bekam Bobby Chambers seine Aufmerksamkeit, als er in einem Streit mit Walentina Doronina handgreiflich wurde und die Show verlassen musste. Von dieser Seite hatte man den Kölner Bobby Chambers bis dato noch gar nicht gekannt. Er war nämlich schon in diversen anderen TV-Shows gewesen.

Im Jahr 2018 war Bobby Chambers Kandidat bei „Love Island“, konnte seine Traumfrau aber nicht finden und bereut im Nachhinein sogar seine Wahl. Womögliche einer der Gründe, warum er das Thema Liebe als Influencer komplett ignoriert. Bei seiner Teilnahme an der Schweizer „Bacherlorette“ im Jahr 2017 wurde der damals 30-jährige Bobby Chambers sogar noch Dritter. Kurz nach „Love Island“ machte Bobby Chambers mit einem Gerichtsprozess Schlagzeilen, als die „Bild“ bekannt gab, eine Frau hätte ihn auf Schmerzensgeld verklagt. Im Jahr 2015 soll sie von Bobby Chambers in der Kölner Innenstadt mit einem Elektroschocker geprankt worden sein, der das ganze privat filmte – die Entschädigung von 500 Euro zahlte der Influencer in Raten.

Früher war Bobby Chambers mit anderer Identität im TV unterwegs. Foto: © RTL II/magdalena Possert

Bobby Chambers privat: Was hat er vor’m „Fame Fighting“ an seinem Körper machen lassen?

An Bobby Chambers ist nicht alles echt – zum Beispiel sein Name. Bei „Love Island“ und der „Bachelorette“ kannte man Bobby Chambers noch als Babak Cheraghpour, wie er privat mit echtem Namen heißt. Das verriet auch sein Namensschild beim „Fame Fighting“ von „Bild“, wo Bobby Chambers 2024 gegen „Love Island“-Kandidat Nico Nizou antrat. Die beiden wollten im Boxring einen offenen Streit klären, bei dem es nach eigenen Aussagen von Bobby Chambers um eine Frau ging – doch es sollte schon eher zum Gefecht kommen. Während der Presse-Konferenz packte Bobby Chambers plötzlich ein Baguette aus, biss ab und sagte: „Das werde ich mit dir machen, Bruder. Das wird richtig krank.“ Nico bezeichnete Bobby Chambers wegen seiner mexikanischen Wurzeln als „Taco“.

Beim „Fame Fighting“ siegte Bobby Chambers im Ring gegen seinen Konkurrenten. Wer Bilder von Babak Cheraghpour und Bobby Chambers vergleicht, könnte sich fragen, ob es sich tatsächlich um denselben Mann handelt – denn an seinem Körper hat sich viel verändert. Bobby Chambers hat ordentlich an Muskeln und Tattoos zugelegt. Doch das Traumfänger-Tattoo aus „Love Island“-Zeiten ist geblieben. Der Kölner Influencer hat aber noch etwas mehr nachgeholfen. Für seinen Erfolg im Reality-TV half Bobby Chambers künstlich nach, ließ sich Filler aus Hyaluronsäure ins Gesicht spritzen und machte ein Jawline-Countouring.

Was Bobby Chambers privat an sich machen lassen hat und in welchen Shows er in der Vergangenheit zu sehen war, weißt du jetzt.