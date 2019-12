Birgit Schrowange: Emotionale Überraschung zum RTL- Abschied – „Oh man, ich wein gleich“

View this post on Instagram

Heute Abend wird meine liebe Kollegin und Freundin @birgit.schrowange zum letzten Mal für EXTRA vor der Kamera stehen, da sie sich in Zukunft, Zeit für andere Dinge nehmen möchte... 🙏❤️ Viele würden sich das nicht trauen.... aber du, liebe Birgit, gehst wie immer deinen Weg!!!! 🙌 Ich darf anschließend in deine Fußstapfen treten und bedanke mich unendlich für dein Vertrauen. 🙏 Wir haben schon viele lustige Stunden miteinander verbracht und werden uns weiterhin ‚hinter der Kamera‘ sehen. Danke für jeden einzelnen Ratschlag, jeden Lacher, jede Party 🥳 Bleib wie du bist!!! Werbung #tvladies #friends #friendshipgoals #businessladies #womenempowerment #extra #yourock @rtlde @rtl.tv FOTOS @jenskochphoto für @bild #christianehoffmann