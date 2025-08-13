Bill Kaulitz: RTL-Vertrag liegt vor – „Das musst du schnell machen“

Die Quizsensation nimmt Formen an. In der vergangenen hatten wir bereits darüber berichtet. Bill Kaulitz, der Sänger von „Tokio Hotel“ will als Telefonjoker bei „Wer wird Millionär?“ teilnehmen. Angefragt hatte ihn Gretchen, eine Hörerin des Podcasts „Kaulitz Hills“.

Für Bill Kaulitz war schnell klar, dass er sich diese Chance nicht entgehen lassen kann. Und so sagte er noch im Podcast zu. „Ich wollte schon immer Telefonjoker sein. Und mich interessiert das ganz doll, wie das funktioniert. Und ich würde jetzt einfach mal zusagen“, so der 35-Jährige.

Bill Kaulitz‘ „Wer wird Millionär?“-Plan geht in die nächste Runde

Dass das keine leeren Worte waren, zeigt nun der aktuelle Podcast vom 13. August. Darin bestätigt Bill nämlich, dass man nun schon einen Schritt weiter sei in Sachen „Wer wird Millionär?“.

++ Bill Kaulitz wird „Wer wird Millionär“-Joker: „Günther Jauch ist nicht gut auf mich zu sprechen“ ++

„Gretchen hat sich gemeldet, sie hat mir jetzt den Vertrag geschickt“, so Bill. Und richtete direkt das Wort an seine Managerin Wiebke. Diese möge mit ihm den Vertrag ausfüllen. „Weil ich möchte da unbedingt mitmachen.“

++ Bill Kaulitz will „Wer wird Millionär“-Joker werden: Hat sein Plan eine Schwachstelle? ++

Das sah auch Bruder Tom so und machte direkt ein wenig Druck. „Das musst du schnell machen, der muss diese Woche unterschrieben werden“, so der 35-jährige Tokio-Hotel-Gitarrist. Doch ein paar Extrawünsche hat Bill noch, es möge doch bitte die Nummer der Managerin angegeben werden, nicht, dass Günther Jauch schlussendlich noch seine Nummer hat.

„Sonst ruft mich Jauch die ganze Zeit an“

„Sonst ruft mich Jauch die ganze Zeit an, das nervt. Das will ich auch nicht“, witzelt der Sänger. Zudem müssten er und der „Wer wird Millionär?“-Moderator live in der Sendung das „Kriegsbeil begraben“. Warum, das deuten die beiden Brüder nur an. Es geht um einen Clubbesuch, witzig sei es gewesen.

Doch er habe „keine Probleme“, so Bill, „ich mache bei ‚Wer wird Millionär?‘ mit.“ Er freue sich schon sehr darauf. Und so bleibt für uns alle nur zu hoffen, dass Gretchen es wirklich auf den Ratestuhl schafft, und dann als Telefonjoker auch wirklich Bill Kaulitz wählt.