„Durch den Monsun“ wird 20 – Bill Kaulitz gesteht: „Wort inzwischen belastet“

Den Song kennen bis heute fast alle Fans auswendig: „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel erschien am 15. August 2005 als Single und katapultierte die Band noch im selben Monat auf Platz eins der deutschen Charts. Für viele markiert der Hit nicht nur den Beginn einer musikalischen Karriere, sondern auch einen Ohrwurm, der ganze Generationen geprägt hat.

Schon im November 2022 verrieten die Brüder der „Berliner Zeitung“, welche Bedeutung der Song für sie hat.

Tokio Hotel feiert 20 Jahre „Durch den Monsun“

Mit „Durch den Monsun“ waren Bill und Tom Kaulitz, damals gerade einmal junge 13 Jahre alt, aus Magdeburg stammend, plötzlich die Stars, über die ganz Deutschland sprach. Die Single begleitet die Brüder bis heute. „Für mich ist das Wort inzwischen natürlich sehr belastet“, meinte Bill Kaulitz vor drei Jahren gegenüber der „Berliner Zeitung“ – doch nicht nur negativ.

Eng verknüpft sei der Hit mit den Anfangstagen ihrer Band: „Ich verbinde damit eine Aufgeregtheit. Und Veränderung. Auch Schmerz. Aber auch diesen riesigen Erfolg.“

Kaulitz-Brüder schwelgen in Erinnerung

Während viele Bands ihre alten Hits irgendwann meiden, ist das bei Tokio Hotel nie der Fall gewesen. „Der ist ein geiler Moment live und wird’s auch immer sein“, sagt Bill heute gegenüber der Zeitung. Kein Wunder, schließlich sang er den Song bereits mit 13 Jahren zum ersten Mal im Studio ein. „Der Song hat für mich auch den Spirit von ‚against all odds‘, entgegen allen Wahrscheinlichkeiten“, erklärt er. „Und ich erinnere mich immer noch an dieses Gefühl, das ich da hatte.“

++ ebenfalls interessant: Bill Kaulitz: RTL-Vertrag liegt vor – „Das musst du schnell machen“ ++

Auch Tom Kaulitz betont die besondere Bedeutung: „Monsun bedeutet für uns bildlich natürlich nicht seit 15 Jahren das Gleiche.“ Doch im Kern steht der Song seit jeher für Veränderung, Aufbruch und Neuanfang – genau wie damals, als Bill ihn schrieb.

Mehr Themen und News gibt es hier:

Am 15. August 2025, genau 20 Jahre nach der Veröffentlichung, feiern Tokio Hotel diesen Meilenstein live in der Wuhlheide in Berlin.