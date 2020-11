Bill Kaulitz: Wer ist die Blondine an seiner Seite? Fans haben DIESE Vermutung

Huch, wer ist denn diese Blondine neben Bill Kaulitz? Der „Tokio Hotel“-Star genießt derzeit zusammen mit seinen Bandkollegen und Schwägerin Heidi Klum ein paar Tage in Berlin. Und bei seinem Besuch in Deutschlands Hauptstadt ist noch eine Person dabei, die der Sänger seinen Fans aktuell offenbar nicht vorenthalten will.

Auf Instagram postet Bill Kaulitz ein Foto von sich im Fahrstuhl und klärt direkt auf, um wen es sich bei seiner Begleitung handelt.

Bill Kaulitz: Mit mysteriöser Blondine im Fahrstuhl

Die Blondine an seiner Seite ist keine Geringere als seine Mutter. „Sunday’s with Mom“, schreibt Bill Kaulitz zum besagten Fahrstuhl-Schnappschuss. Also „Sonntag ist mit Mama“. Das Witzige: Seine Fans erkennen in seiner Mutter erst eine ganz andere Frau.

------------------

Das sind Bill Kaulitz:

Bill Kaulitz wurde am 1. September 1989 in Leipzig geboren

Sein Zwillingsbruder heißt Tom Kaulitz

2003 nahm Bill Kaulitz an der Castingshow Star Search teil

2005 war der Startschuss für die Band Tokio Hotel

Ihr erster Song „Durch den Monsum“ wurde ein kommerzieller Erfolg

Bill Kaulitz ist Leadsänger bei Tokio Hotel

Er saß in diversen TV-Formaten in der Jury

Mittlerweile lebt Bill Kaulitz mit seinem Bruder in Los Angeles

------------------

So kommentieren einige unter das Bild:

„Ich dachte, es war Heidi.“

„Ich auch. Jajajajaa.“

„Dass Heidi immer auf den Fotos erscheint.“

„Und ich dachte zuerst das sei Heidi.“

Bill Kaulitz, Sänger der Band Tokio Hotel. Foto: Future Image/Imago

In der Tat könnte man auf den ersten Blick vermuten, dass sich Heidi Klum, die Ehefrau von Bill Kaulitz' Zwillingsbruder Tom, ins Bild geschlichen hat. Zumindest, was die Haarfarbe betrifft, haben die beiden Frauen eine gewisse Ähnlichkeit.

>> Hier geht's zur Aufnahme mit Bills Mutter >>>

------------------

Was Bill Kaulitz Model-Schwägerin Heidi Klum derweil wirklich gemacht hat, ist nicht bekannt. Einen Tag vor dieser Aufnahme zumindest war sie vollends damit beschäftigt, sich wie jedes Jahr um diese Zeit Halloween-tauglich in Szene zu setzen.

Erste Horror-Halloween-Szenen veröffentlichte Heidi Klum schon Tage zuvor. Hier mehr >>>

Heidi Klum hat in den vergangenen Tagen bewiesen, dass sie auch in Berlin einige Überraschungen geplant hat. Mehr dazu hier >>> (jhe)