Fans wüten wegen Bill Kaulitz: „Fand es unmöglich“

Der Hype um ihn ist mittlerweile so groß, größer war er auch zur Anfangszeit von „Tokio Hotel“ nicht. Bill Kaulitz ist ein Superstar. Zwanzig Jahre nach dem Megaerfolg „Durch den Monsun“ scheint er fast noch gehypter als damals.

Und so war auch der Auftritt von Bill Kaulitz in Berlin zur Eröffnung des dortigen „Sephora“-Stores ein durchorchestriertes Spektakel. Schon morgens hatten die ersten sich angestellt, als es dann losging, war die Schlange schon etliche Meter lang. Leider jedoch schien der Spaß mit Bill nur von kurzer Dauer.

Megastar Bill Kaulitz als Stargast bei der Sephora-Eröffnung

So gibt es unter einem Posting des Blogs „Mit Vergnügen Berlin“ ordentlich Kritik für die Promo-Veranstaltung mit der eventuell künftigen „First Lady“ von Mönchengladbach. „Bisschen ernüchternd, dass man seine Anwesenheit 15 Uhr bis 17 Uhr ankündigt und er um 16 Uhr weg ist. Warum auch immer. Man hätte mal offiziell was sagen können“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und weiter: „Aber vermutlich war die Sorge zu groß, dass der Ansturm abrupt vorbei ist. Weshalb auch immer … man wartet Stunden für NICHTS!“

Eine andere Followerin des Blogs schreibt: „Ich finde das Sephora das hätte kommunizieren sollen. Dass die Organisation schlecht war, hat man ja leider gemerkt.“ Während eine Dritte schreibt: „Ich fand es auch unmöglich, uns ewig in der Schlange warten zu lassen, um dann fast am Ziel zu erfahren, dass Bill schon weg ist.“

Euphorie rund um Bill Kaulitz ist riesig

Dennoch: Die Euphorie rund um den 35-jährigen Sänger war riesig. Und die Promotion wohl damit auch ein durchschlagender Erfolg.

