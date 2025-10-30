7 Stunden OP unter Vollnarkose! Doch Bill Kaulitz lässt eines offen

Na, was ist denn da los? Kurz vor Heidi Klums Mega-Halloween-Party stand für Bill Kaulitz noch ein geheimer Eingriff an. Der Tokio-Hotel-Star hüllt sich in Schweigen. Was genau los war, behält er lieber für sich.

In der neuesten Podcast-Folge „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ sprachen die Kaulitz-Zwillinge über die Party. Doch Bill Kaulitz plauderte auch aus, dass er sich einer Operation unterziehen musste. Zuvor unterzog er sich einigen Arztbesuchen.

Bill Kaulitz‘ geheimer Eingriff

Tom verriet, dass sie ein Ganzkörper-MRT gemacht haben. Bei Bill wurden EKG und Blutbild gemacht. Die Untersuchungen dienten nicht nur der Vorsorge. Sie hatten einen ernsten Hintergrund. „Ich habe jetzt eine große OP anstehen“, erklärte Bill Kaulitz. Und fügte hinzu: „Ich sage nicht, was es ist.“

Vorab musste Bill nach „Bunte“-Informationen diverse Fragen beantworten. Dabei war er nicht ganz ehrlich. Auf die Frage nach seinem Alkoholkonsum antwortete er mit „zwei Gläser“. Tom fragte lachend: „Am Tag oder in der Woche?“ Die Brüder sind bekannt für ihre Feierlaune. Sie trinken auch im Podcast gerne einen Drink.

„Man sagt das ja nicht so genau …“, verteidigte sich Bill Kaulitz. Er lüge bei den Tests immer ein bisschen. Nun mache er sich Sorgen. Der Eingriff dauere sieben Stunden und finde unter Vollnarkose statt. Ob es medizinisch notwendig ist oder der Schönheit dient, bleibt sein Geheimnis.

Tom merkte an, dass es eine große OP sei, da er freiwillig unter Vollnarkose gehe. „Jetzt sagst du schon wieder so viel, es weiß ja niemand, was ich habe“, polterte Bill. Fans sollen sich keine Sorgen machen, beschwichtigte Tom. „Es ist nichts Ernsthaftes.“ Er wolle es nur sagen, damit sich niemand unnötig sorgt.

Der Tokio Hotel-Star hat ein mulmiges Gefühl

Bill stimmte zu, betonte aber, dass jeder Eingriff Risiken birgt. „Ich habe gerade unterschrieben, dass ich dabei auch sterben kann“, offenbart er. Ihm bereiten auch die Nachwehen Sorgen. Sein Assistent wird ihn abholen, da Tom verhindert ist. „Ich habe Angst, dass ich irgendwie irgendwas Falsches sage, in dem Moment“, so Bill Kaulitz.

Tom riet ihm, „einfach mal die Klappe zu halten“. Nach der Narkose kommen bei ihm alle Emotionen raus. „Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen“, betonte Bill Kaulitz.

Da die OP kurz vor der Halloween-Party stattfand, muss er kurz danach nach New York reisen. „Ich muss auf Schmerzmittel mit meinem Facelift – ups, jetzt habe ich es verraten. Das Gute ist, ich bin ja in New York verkleidet, da wird man dann nicht sehen, was ich machen lassen habe“, scherzte Bill Kaulitz.