Bill Kaulitz prahlt – „Ich bin eine Autohändlerin!“

Sie haben es wieder getan! In ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ plaudern Tom und Bill Kaulitz über einen Trip, der ihr Konto schröpfte. Ein Kaufrausch bei einer Auktion eskalierte völlig. Ihr luxuriöses Leben ist seit ihrer Netflix-Serie bekannt. Nun scheinen sie aber neue Konsum-Dimensionen erreicht zu haben.

Die Reise führte die Brüder nach Arizona. Dort besuchten sie einen Freund. Bill Kaulitz verrät, dass sie eigentlich zum Shoppen dort waren. Sie gerieten in einen wahren Kaufrausch! Ziel war die Autoshow des Auktionshauses Barrett-Jackson.

Bill Kaulitz als Autohändlerin

Tom wollte die Show schon immer mal besuchen. Bill erklärt, dass es eine riesige Halle mit Auto-Versteigerungen war. „Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, aber habe dann festgestellt: Ich bin eine Autohändlerin!“, verkündet Bill Kaulitz stolz.

Neben Autos wurden auch Taschen, Schmuck und Uhren angeboten. Natürlich alles in einer sehr hohen Preisklasse. „Ich sage mal so, wir haben schon ordentlich eingekauft“, teasert Bill an. Tom bestätigt, es sei der teuerste Trip ihres Lebens gewesen.

Die Brüder ließen sich bei den Auktionen mitreißen. „Ich war super emotional, ich habe fast geheult, weil ich das unbedingt haben wollte, dieses Auto“, gibt Bill zu. Ein Freund beriet sie im Vorfeld. Tom gesteht aber: „Wir waren immer drüber!“

Bill Kaulitz mischt auf

Trotzdem bereuen sie ihre Shopping-Tour nicht. „Es macht ja so auch viel mehr Spaß, ein Auto zu kaufen“, meint Bill nach Focus-Informationen. Welche und wie viele Modelle sie ersteigerten, behalten sie noch für sich. Es gab mindestens ein Auto und eine zweite Runde. Die Veranstaltung war „richtig amerikanisch“.

Bill hatte das Gefühl, aufzufallen. Doch dann mischte er mit seinem Geld alle auf: „Ich habe dann das Ruder herumgerissen, weil ich mit Geld um mich geschmissen habe.“ Er erzählt stolz: „Das gefällt mir irgendwie. Ich liebe das auch, so eine heterosexuelle Domäne mal so richtig aufzumischen.“