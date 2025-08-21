Bill Kaulitz will First Lady werden: Etwas besseres konnte Mönchengladbach nicht passieren

Am 14. September sind Kommunalwahlen in NRW. Doch statt über die richtungsweisenden Entscheidungen in Metropolen wie Köln oder der Landeshauptstadt Düsseldorf, schaut gefühlt ganz Deutschland auf Mönchengladbach. Schuld ist ein Oberbürgermeister-Kandidat, dem zwar nur wenig Chancen zugerechnet werden, der aber aufgrund seiner TV-Präsenz massiv polarisiert – die Rede ist natürlich von Jannik Kontalis.

Er tritt bei den Wahlen im September komplett ohne die Rückendeckung einer Partei an, kann sich aber scheinbar der Unterstützung von Superstar und „Tokio Hotel“-Frontmann Bill Kaulitz sicher sein. Nachdem Fotos der beiden aus einem Berliner Club aufgetaucht waren, waren er und Jannik von null auf Hundert Tuschelthema Nummer eins. Und nun heizt Bill in seinem gemeinsamen Podcast mit Bruder Tom die Maschinerie weiter an.

Wird Bill Kaulitz Mönchengladbachs First Lady?

„Ja, ich möchte jetzt einmal direkt mit den Gerüchten aufräumen und möchte sie bestätigen, es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach“, scherzt Bill bei „Kaulitz Hills“. Und auch seine Inhalte hat er schon konkret abgesteckt. Er wolle sich Charity-Aufgaben in der Stadt widmen und das Rathaus „zu einem Luxusanwesen“ umbauen, so der 35-Jährige. Schließlich wolle er dort residieren.

++ Bill Kaulitz wird First Lady von Mönchengladbach: „Ich werde das Rathaus umbauen“ ++

Dass Bill Kaulitz wirklich „First Lady“ von Mönchengladbach wird, ist recht unrealistisch. Das weiß wohl auch der Sänger selbst. Doch allein die Promo rund um die Stadt, der Hype, der plötzlich um diese Kommunalwahl entsteht, ist das Beste, was Mönchengladbach passieren konnte.

Bill als First Lady – ein Segen für Mönchengladbach

Vor allem, weil es die jungen Leute sind, die jetzt darauf aufmerksam werden. Sie schauen Reality-TV, sie verfolgen das Dating-Leben von Bill Kaulitz. Und vielleicht schaffen es Geschichten wie diese, das Interesse an der Wahl an sich, und damit auch die Wahlbeteiligung in die Höhe schießen zu lassen. Was am Ende auch Mönchengladbach selbst zugutekommen würde.

Zudem gerät Mönchengladbach, das in der medialen Berichterstattung (von seinem Fußballverein mal abgesehen) oftmals gegenüber nahgelegenen Städten wie Düsseldorf oder Köln hinten ansteht, positiv in die Schlagzeilen. Und vielleicht lässt sich Bill Kaulitz ja doch noch in der Stadt blicken. Mönchengladbach und seine Bewohner würden sich sicherlich freuen!