Bill Kaulitz auf Mallorca gesichtet – mit wem kuschelt er hier im Bierkönig?

Nachts sind alle Katzen grau, selbst wenn sie bunte Hüte tragen. Das müssen am Dienstag (3. September) wohl Bill Kaulitz und Ballermann-Superstar Marc Eggers gedacht haben, als sie im Bierkönig auf Mallorca feierten und schmusten.

Schon seit Monaten wird gemunkelt, dass da was zwischen Kaulitz und Eggers etwas laufen könnte, es sind nicht die ersten innigen Fotos, die den Weg in die Öffentlichkeit fanden. Auch in der Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ waren die beiden in vielen Szenen zusammen zu sehen, besuchten sich gegenseitig. Eine klare Ansage zum Beziehungsstatus blieb jedoch aus. Aufnahmen, die in Social Media geteilt wurden, dürften die Gerüchte um Kaulitz und Eggers nun erneut anfachen!

Bill Kaulitz zu Besuch auf Mallorca

Die beiden zeigten sich erneut zusammen in der Öffentlichkeit, gingen nachts in den Bierkönig, dort in den sogenannten VIP-Bereich, direkt am DJ Pult.

Kaulitz tarnte sich dabei mit einem mintgrünen Schlapphut, Eggers trug ein ähnliches Modell in Schwarz. Erkannt wurden sie von DJ Aaron Müller, der Dienst im Bierkönig hatte. Er nutzte die Gunst der Stunde und spielte den größten Tokio Hotel Hit „Durch den Monsum“. Bill sang mit, schmuste dabei innig mit Eggers.

Auch interessant:

Zwischen Bierkönig und Megapark: Mickie Krause und Tim Toupet über ihren neuen Malle-Ohrwurm

Eggers wohnt nur rund einen Kilometer von der Schinkenstraße entfernt, hat sich ein Luxus-Appartement in erster Meereslinie gemietet, das auch Kaulitz gefallen könnte. Da die Nacht wohl etwas länger dauerte, ist Eggers bisher nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen, ebenso wenig DJ Aaron, dessen Schicht immer bis 4 Uhr morgens geht.

Mehr News aus Mallorca:

Dennoch könnte die liebevolle Aktion Konsequenzen haben: Eggers ist einer der höchstbezahlten Künstler aus dem Megapark, tritt dort rund 50 Mal in der Saison auf. Im Megapark wird es gar nicht gerne gesehen, wenn deren Vertragspartner ausgerechnet beim Hauptkonkurrenten Bierkönig abfeiern. Und dann auch noch so werbewirksam, wie es Eggers hier mit Kaulitz zeigt.