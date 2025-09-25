Bill Kaulitz: Karriereneuigkeit! Es kommt anders als erwartet

Die aktuellen Schlagzeilen rund um Bill Kaulitz scheinen einfach kein Ende zu nehmen. Doch jetzt steht nicht das Privatleben des „Tokio Hotel“-Frontmannes im Fokus, sondern vielmehr seine TV-Karriere.

Viele seiner Fans waren ziemlich überrascht, als er im Februar diesen Jahres unter den Namen des Casts für die neue ZDFneo-Original-Serie „The Comeback“ auftauchte. Doch jetzt hat sich die Zusammenarbeit plötzlich zerschlagen. Was steckt dahinter?

Bill Kaulitz zählt nicht zur Besetzung von „The Comeback“

Bei „The Comeback“ dreht sich alles um Freundschaft, Ruhm und das Erwachsenwerden im Rampenlicht. Vier ehemalige Teeniestars der Boyband „Rise“ wollen ihre glanzvollen Zeiten wiederaufleben lassen.

Zwei Jahrzehnte nach dem Erfolg versucht das einstige Mitglied Flo (Tim Sander), die Band für ein großes Comeback zu vereinen. Doch alte Skandale und persönliche Konflikte machen die Rückkehr auf die Bühne schwieriger als gedacht. Bis zum 12. Dezember sollen die Dreharbeiten finalisiert sein.

Eine ZDF-Sprecherin offenbart die Gründe

Bill Kaulitz sucht man dabei aber vergeblich. Die Gründe? „Im Rahmen der Projektentwicklung der ZDF-Serie ‚The Comeback‘ gab es zu einem frühen Zeitpunkt Gespräche mit Bill Kaulitz über eine mögliche Mitwirkung. Diese konnten aber aus terminlichen Gründen nicht weiterverfolgt werden, sodass Bill Kaulitz nicht bei ‚The Comeback‘ dabei sein wird“, erklärte eine ZDF-Sendersprecherin gegenüber „DWDL“.

Zudem ist auch noch bislang offen, wann die neue Comedyserie ausgestrahlt wird. Doch eines dürfte sicher sein: Auch ohne den Schwager von Heidi Klum bringt „The Comeback“ durch die bunte Unterhaltungs-, Drama- und Musikmischung neuen Schwung in die deutsche TV-Landschaft.