Nach Kuschel-Fotos mit Bill Kaulitz – Jannik Kontalis meldet sich zu Wort

Am Wochenende sorgten Bill Kaulitz und Jannik Kontalis für Gesprächsstoff. Beide wurden in einem Berliner Club sehr vertraut gesehen. Kurz zuvor hatte Tokio Hotel ihr Jubiläum von „Durch den Monsun“ in der Wuhlheide gefeiert. Danach zog es den Musiker offenbar weiter ins Nachtleben.

Instagram-Storys des „Bricks“ zeigten eine ausgelassene Party. Neben Bill Kaulitz machte es sich niemand Geringerer als Jannik Kontalis gemütlich. Der Reality-Star saß eng an seiner Seite, hielt einen Drink in der Hand und legte die Hand auf Bills Oberschenkel. Bill wiederum hatte den Arm um Jannik gelegt. Jetzt meldet sich der TV-Star höchstpersönlich zu Wort.

Bill Kaulitz: Flirt mit Jannik Kontalis

Später tauchte ein weiteres Video auf. Es zeigte, wie zwei Männer Konfetti-Kanonen abfeuerten, während Bill Kaulitz und Kontalis dicht nebeneinander saßen. Jannik beugte sich zu ihm, flüsterte etwas, dann wirbelten silberne Schnipsel durch den Raum. Die Szenen wirkten nah und vertraut.

Am Montag teilte Kontalis seine Eindrücke. „Das war einer der schönsten Abende meines Lebens“, schrieb er in einer Instagram-Story. Es folgten Videos und Bilder des Abends, unter anderem mit Giuliano Hediger. Schließlich postete Jannik ein Selfie mit Bill Kaulitz aus einem Auto. Beide grinsten, Bills Arm lag um Janniks Nacken.

Bill Kaulitz schwärmte schon zuvor

Dazu verriet Kontalis: „@billkaulitz hat mir einfach eine Riesenflasche zum Geburtstag geschenkt.“ Das Selfie und die Champagnerflasche unterstrichen die besondere Stimmung zwischen den beiden. Auf einem späteren Slide schrieb Jannik sogar: „Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben…“.

Dass Bill Kaulitz und Jannik Kontalis so vertraut wirken, überrascht manche. Andere erinnern sich an Bills Worte vor wenigen Wochen. Im Podcast „Kaulitz Hills“ gestand er, dass er „Prominent getrennt“ begeistert verfolge. Dort habe Kontalis ihn sofort überzeugt. Bill nannte ihn damals seinen „absoluten Liebling“ und „ganz süß.“

Wie es zwischen den beiden weitergeht, bleibt offen. Offizielle Stellungnahmen fehlen bisher. Sicher ist nur: Bill Kaulitz und Jannik Kontalis haben mit ihrem Berliner Abend für reichlich Spekulationen gesorgt.

