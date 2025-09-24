Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Ja, sie haben sich geküsst!

Das Oktoberfest ist bekannt für Bier, Brezn und wilde Fahrten. Für Bill Kaulitz (36) und Reality-Star Jannik Kontalis (29) wurde es aber vor allem ein Gefühls-Karussell. Mal wirken sie wie ein verliebtes Paar, dann wieder nicht. Jetzt spricht Jannik Klartext.

Auf Instagram teilte Jannik jüngst ein Foto vom Free-Fall-Tower. Neben ihm: Bill, lachend, cool wie immer. Für Jannik war es das erste Mal auf der Wiesn, wie er nun im Gespräch mit RTL verriet. Und wer führte ihn stilecht ein? Natürlich der „Tokio Hotel“-Frontmann persönlich. Arm in Arm zogen sie über das Festgelände.

Bill Kaulitz und Jannik Kontaklis sorgen für Aufsehen – mal wieder!

Bei RTL gab Jannik dann zu: „Wir haben uns gesehen, gefunden, direkt verstanden. Uns ist alles egal und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben.“ Auf die Frage, ob es schon Küsse gab, kam die Antwort schnell. „Ja, klar“, bestätigt er ohne großes Drumherumreden.

Eine Überraschung. Schließlich war Jannik vor Kurzem noch mit Influencerin Yeliz Koç (31) liiert. Danach tauchte er plötzlich in Los Angeles auf, direkt bei Bill. Doch dann schien alles vorbei zu sein. Jannik erklärte: „Wir führen einfach zu verschiedene Leben.“ Das Kapitel Bill wirkte beendet. Stattdessen sah man Jannik mit Influencerin Yonca Hagen (21). Er selbst bestätigte gegenüber dem privaten Sender, dass sie sich daten.

Viele glaubten, er habe sein Herz längst weiter verschenkt. Doch jetzt ist alles wieder offen. Denn auf der Wiesn schwärmte Jannik plötzlich wieder von Bill. „Wir mögen uns. Immer, wenn wir uns sehen, haben wir viel Spaß.“ Auf die Frage, ob es erneut Küsse geben wird, sagte er nur: „Vielleicht.“