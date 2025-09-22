Oktoberfest-Überraschung: Bill Kaulitz ganz nah mit Jannik Kontalis

Seit 2023 ist die Wiesn für den „Tokio Hotel“-Frontmann quasi Pflichttermin. Schon am Eröffnungstag wurde er in Käfers Wiesn-Schänke gesichtet. An seiner Seite stehend Bruder Tom und Schwägerin Heidi Klum. Doch damit nicht genug. Am Sonntagabend (21. September) zog Bill weiter über die Theresienwiese, und diesmal in auffälliger Begleitung.

An seiner Seite: Realitystar Jannik Kontalis. Der Ex von Yeliz Koc tauchte zuletzt immer öfter in Bills Nähe auf. Gemeinsam mit Freunden ging es von Zelt zu Zelt. Dabei wurde geschunkelt, gelacht und gefeiert, wie die AZ berichtet. Auch „Tokio Hotel“-Bassist Georg Listing war dabei. Trotzdem richteten sich alle Augen schnell auf Bill und Jannik.

Bill Kaulitz: Händchenhalten mit Jannik Kontalis

Der Höhepunkt des Abends: ein Abstecher zum Freefall-Tower „Skyfall“. Dort sah man die beiden sogar Händchenhalten, wie Fotos der AZ beweisen. Während Bill danach geduldig mit Fans Selfies machte, blieb Kontalis im Hintergrund.

Natürlich stellt sich sofort die Frage: Was läuft da? Schon im letzten Jahr hatte Bill auf der Wiesn für Schlagzeilen gesorgt – damals mit Ex Marc Eggers. Doch das ist Vergangenheit. Nun scheint Jannik Kontalis ins Rampenlicht zu rücken. Beide wurden in den letzten Wochen mehrfach zusammen gesehen. Kontalis reiste sogar extra zu einer Pool-Party nach Los Angeles, die Bill veranstaltete. Zufall? Wohl kaum.

Bill selbst bleibt vage. In einer Instagram-Story erklärte er kürzlich mit einem Augenzwinkern, er sei Single. Eine Brezn-Anstecknadel an seiner Trachtenweste solle das symbolisieren. „ch glaube, das heißt, dass ich Single bin, nur dass alle Bescheid wissen“, sagte er lachend. Und Jannik? Der erzählte RTL erst kürzlich von Dates mit Social-Media-Star Yonce Hagen. „Wir daten uns. Das ist der aktuelle Stand“, so der Realitystar.

