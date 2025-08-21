Bill Kaulitz wird First Lady von Mönchengladbach: „Ich werde das Rathaus umbauen“

Und die Gerüchte nehmen kein Ende. Nachdem vor einigen Tagen Fotos von „Tokio Hotel“-Frontmann Bill Kaulitz und Mönchengladbachs Oberbürgermeister-Kandidat Jannik Kontalis aus einem Club in Berlin aufgetaucht sind, dreht halb Deutschland durch.

Doch damit nicht genug. Am Dienstag meldete sich Yeliz Koc, die Ex-Partnerin von Kontalis, zu Wort. Via Instagram ließ sie verlautbaren: „Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann aber durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen. Ich habe nichts dazu gesagt, weil ich ihn auch nicht outen wollte, aber jetzt, wo es sowieso öffentlich ist, kann ich auch den erneuten Trennungsgrund nennen. Und das war der Grund.“

Bill Kaulitz heizt die Gerüchte weiter an

Daraufhin entbrannte eine kleine mediale Schlammschlacht zwischen dem Ex-Paar. Doch die Frage blieb: Was läuft denn da nun wirklich zwischen Bill Kaulitz und dem Realitystar? Im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ berichtet der „Tokio Hotel“-Star: „Ja, ich möchte jetzt einmal direkt mit den Gerüchten aufräumen und möchte sie bestätigen, es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach.“

Er habe sich köstlich darüber amüsiert, wie sehr die Leute aus dem Häuschen sind, berichtet der Sänger weiter. „Die Leute spinnen wirklich alle“, scherzt der Sänger. Doch auch über seine Pläne für seine neue Rolle in der NRW-Stadt hat der Sänger schon genaue (wenn auch wohl nicht ganz ernst gemeinte) Pläne. „Ich werde mich vielen Charity-Projekten annehmen, ich werde ganz viel Charity-Arbeit machen. Ich werde das Rathaus umbauen zu einem Luxusanwesen. Natürlich, weil da werde ich dann ja residieren“, witzelt Bill.

Na, dann sind wir ja mal gespannt. Ein frischer Anstrich würde dem Bau sicherlich guttun. Dafür müsste Jannik Kontalis aber erst einmal die Wahl am 14. September gewinnen. Und das dürfte schwer genug werden.