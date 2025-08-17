Bill Kaulitz beim Kuscheln mit TV-Star gesichtet – er ist kein Unbekannter

Bill Kaulitz sorgt mit einer neuen angeblichen Liebelei erneut für Schlagzeilen. Der Sänger von Tokio Hotel zeigte sich in den vergangenen Monaten immer wieder in inniger Nähe zu verschiedenen Männern. Ob auf Events, in Clubs oder über Social Media – Fans und Beobachter spekulierten regelmäßig, ob sich hinter den Begegnungen mehr verbirgt.

Die On-off-Beziehung zwischen Bill Kaulitz und Partyschlager-Sänger Marc Eggers dürfte allen spätestens seit der Netflix-Reality-Show „Kaulitz & Kaulitz“ hinlänglich bekannt sein. Dann sah man ihn zusammen mit Schauspieler Timmi Trinks. Nun gibt es neue Szenen, die den 35-Jährigen mit einem weiteren prominenten Gesicht zeigen. Es geht um Reality-TV-Star Jannik Kontalis.

Bill Kaulitz: Flirt mit Jannik Kontalis

Mehrere Instagram-Storys dokumentieren einen Abend, an dem Bill Kaulitz und Jannik Kontalis gemeinsam unterwegs waren. Die beiden wurden am Samstag (16. August) im Berliner Club Bricks gefilmt. Nur einen Tag zuvor stand Bill noch mit Tokio Hotel beim Jubiläums-Konzert in der Wuhlheide auf der Bühne.

Trotz voller Terminpläne wirkte Bill Kaulitz ausgelassen. Der Sänger feierte mit verschiedenen Reality-Stars. Unter ihnen war auch Jannik Kontalis, bekannt aus „Prominent getrennt“. Dort ist er derzeit noch mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc zu sehen. Aktuell macht er auch als OB-Kandidat der Stadt Mönchengladbach von sich reden – und nun auch als neue Flamme von Bill Kaulitz!

Videos in den sozialen Medien

Reality-TV-Kollege Jona Steinig, der auch die Party im Bricks organisierte, teilte ein Video. Darin ist zu sehen, wie Bill Kaulitz seinen Arm um Jannik legt. Kontalis erwidert die Geste und legt die Hand auf Bills Bein. Jona kommentierte das Material mit den Worten: „Was sehe ich da! Bill Kaulitz und Janniks erstes Date bei uns auf der Party.“

Ein weiteres Video veröffentlichte Franco Klepac. Der Ex-„Lovefool“-Kandidat zeigte Bill und Jannik aus der Entfernung beim Gespräch. Er schrieb dazu: „Jannik, der neue Marc Eggers?“ Nicht jeder reagierte positiv. Kevin Platzer, in der Szene besser bekannt als Flocke, äußerte scharfe Kritik an Jannik Kontalis. Er schrieb: „Erst die Tochter der Ex für Geld verkaufen, dann noch bisexuell für Fame werden. Reality ist so peinlich geworden.“ Dabei spielt er auf eine Szene bei „Prominent getrennt“ an. Hier hab Jannik gegenüber seiner Ex zu, mit ihrer Tochter für seinen Podcast geworben und dadurch um die 100.000 Euro verdient zu haben.

Bill Kaulitz schwärmt für Jannik

Wer jetzt denkt, eine Liaison zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis sei völlig abwegig, der sollte einmal die Ohren spitzen und in die letzten Folgen des Podcasts „Kaulitz Hills – Senf auf Hollywood“ reinhören. Hier betonte der Frontmann von Tokio Hotel mehrmals, dass er den Reality-Star scharf fände.

In der aktuellen Folge verriet Bill Kaulitz sogar, dass er derzeit einen Mann aus der Welt des Reality-TVs datet und wenn das herauskäme, alle völlig aus dem Häuschen sein würden. Ob es sich dabei wirklich um Jannik Kontalis handelt oder die Aufnahmen in den sozialen Medien überinterpretiert werden, ist derzeit noch unklar. Eine Überraschung wäre diese Verbindung aber allemal.