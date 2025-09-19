Gewusst? ER steckt hinter dem Reality-Format „Big Brother“

Lange dauert es nicht mehr! Am 6. Oktober startet bei Joyn und Sat.1 die 13. Staffel von „Big Brother“. Mit dabei sind wieder einmal zahlreiche bekannte Reality-Gesichter und Stars wie Ex-Bachelor Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny.

Für rund zwei Wochen leben sie in einem streng überwachten Container und werden dabei rund um die Uhr beobachtet. Alle Stars kämpfen um eine satte Summe von 100.000 Euro Preisgeld.

Seit nunmehr 25 Jahren prägt „Big Brother“ die deutsche TV-Landschaft und gilt als Pionier des Reality-Fernsehens in Deutschland. Doch wer hatte damals eigentlich die Idee?

„Big Brother“: Er setzte neue Maßstäbe für das Unterhaltungsfernsehen

Hättest du das gewusst? Ursprünglich stammt die Idee für „Big Brother“ vom niederländischen Medienunternehmer und Gründer der Produktionsfirma Endemol, John de Mol Jr.

Nach einer langen Kreativphase bei Endemol entstand die Idee, ein Experiment zu starten, bei dem Teilnehmer rund um die Uhr gefilmt werden, während sie in einem speziell eingerichteten Haus leben.

Fernsehproduzent John de Mol Jr. posiert im Jahre 1999 vor dem damaligen „Big Brother“-Logo. Foto: imago stock&people

Die erste „Big Brother“-Staffel wurde am 16. September 1999 auf dem niederländischen Sender Veronica ausgestrahlt und war ein weltweiter Erfolg. Anschließend wurde das Format in zahlreichen Ländern adaptiert, darunter auch Deutschland.

Wann erreichte das Format die deutsche TV-Landschaft?

In Deutschland startete „Big Brother“ am 28. Februar 2000 auf RTL2 und lief bis 2011 in insgesamt elf Staffeln. Nach einer kurzen Pause kehrte die Show 2015 auf sixx zurück und wurde 2020 von Sat.1 wiederbelebt. Die 13. Staffel, die am 6. Oktober 2025 beginnt, ist die neueste Ausgabe des Formats in Deutschland.

„Big Brother“ hat sich von einem niederländischen Experiment zu einem weltweiten TV-Hit entwickelt. Mit jeder neuen Staffel präsentiert die Show Überraschungen: Sie bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben von Menschen unter ständiger Beobachtung und extremen Bedingungen. Zudem sorgt sie für eine wochenlange Unterhaltung bei jungen und alten Reality-TV-Fans.