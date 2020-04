Big Brother: Bachelor-Star Serkan am Ende – „Big Brother hat mich gebrochen“

Ist „Big Brother“ zu hart für die Promis? Nach Menowin Fröhlich trifft mit Serkan Yavuz ein weiterer prominenter „Big Brother“-Bewohner eine persönliche Entscheidung.

„Big Brother“: Serkan gibt auf

Genau 43 Tage nach seinem „Big Brother“-Einzug verlässt Serkan Yavuz am Mittwoch freiwillig den TV-Knast.

Nachdem der ehemalige „Bachelor in Paradise“-Kandidat gemeinsam mit DSDS-Star Menowin Fröhlich und „Bachelor in Paradise“-Flirt Jade Übach am 10.März in den Kölner Container gezogen war, war er der einzige verbliebene Promi unter den Kandidaten.

Doch jetzt hat Serkan Yavuz den Traum von der Trash-TV-Krone aufgegeben, verkündet im Sprechzimmer: „Ich werde das Haus heute definitiv verlassen.“

„Big Brother hat mich gebrochen“

Offenbar ist der 27-Jährige am Ende seiner Kräfte, möchte zurück zu seinen Liebsten.

Das ist 'Big Brother':

Die Fernsehshow Big Brother ist ein international erfolgreiches und in fast 70 Ländern ausgestrahltes TV-Format

Es wurde zum ersten Mal 1999 in den Niederlanden ausgestrahlt

Die Idee kam vom niederländischen TV-Mogul John de Mol

Seit dem 10. Februar 2020 läuft die aktuelle Staffel von 'Big Brother'

Auch wenn er selbst kaum glauben kann, dass er freiwillig seinen Auszug verkündet, weil „ich von mir selbst sage, dass ich eine starke Persönlichkeit bin“, erklärt er.

Serkan verabschiedet sich von Michelle. Foto: Sat.1

Aber: „Big Brother hat mich definitiv gebrochen. Es gibt ein paar Sachen, die mich sehr beschäftigen, deswegen bin ich an einem Punkt, an dem es nicht mehr weiter geht und ich gehen möchte.“

So denke der Regensburger viel an die aktuelle Situation „draußen“ in Deutschland, an seine Mutter, seine Schwester und seine Freundin Carina Spack.

„Danke für diese Erfahrung und diese geile Zeit. Big Brother ist der Größte – und knallhart“, bilanziert Serkan zum Schluss – und dann geht alles ganz schnell.

Wie Serkans plötzlicher Auszug von seinen Mitstreitern aufgenommen wird und wer besonders unter der Situation leidet, kannst du am Mittwoch um 19 Uhr auf Sat.1 sehen. (kv)