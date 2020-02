Big Brother (Sat.1): Ausgerechnet ER lässt die Bombe platzen – „Alles Fake!“

Es geht endlich wieder los! Am Montagabend startet die neue Staffel „Big Brother“ bei Sat.1. Neue Kandidaten, ein neues Konzept, vielleicht auch neue Freundschaften?

Vorsicht, denn so echt, wie es manchmal im TV erscheint, ist es bei „Big Brother“ gar nicht. Das zumindest verriet Zlatko Trpkovski, als er im vergangenen Sommer bei Promi Big Brother mitmachte.

Das sind die Kandidaten

20.02 Uhr: Nicht jeder der rund 14.000 Bewerber hat es in die Sendung geschafft. Die 14 Auserwählten, die am Montagabend für 100 TTage in den TV-Container einziehen werden, schon. Und das aus gutem Grund. Denn laut „Big Brother“-Psychologen Ulrich M. Schmitz benötigen die BB-Mutigen bestimmte Voraussetzungen für ihre Teilnahme: „Für ‚Big Brother‘ braucht es innerlich stabile Menschen, die Lust darauf haben, sich zu zeigen. Sie sollten eine starke Meinung und Haltung vertreten und neugierig darauf sein, was die Zeit im Haus für sie bereithält.“

17.09 Uhr: „Was ist ein Mensch wert?“ Unter diesem Motto ziehen am Abend 14 Bewohner in den "Big Brother"-Container ein - davon sieben Frauen und sieben Männer. Doch wer von ihnen darf ins schicke Glashaus und wer ins Blockhaus?

Hier die Namen der diesjährigen Teilnehmer:

Cathleen (38) , Ambulante Pflegekraft aus Baden-Württemberg

, Ambulante Pflegekraft aus Baden-Württemberg Cedric (26) , Sicherheitsdienst-Mitarbeiter aus Rheinland-Pfalz

, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter aus Rheinland-Pfalz Gina (19), Kellnerin aus Bayern

Kellnerin aus Bayern Denny (32), Berufs-Boxer aus Brandenburg

Berufs-Boxer aus Brandenburg Maria (35), Kundenberaterin aus Hessen

Kundenberaterin aus Hessen Mac (33), Marketing-Manager aus Österreich

Marketing-Manager aus Österreich Rebecca (21), Studentin aus Nordrhein-Westfalen

Studentin aus Nordrhein-Westfalen Pat (30), Trauredner aus Niedersachsen

Trauredner aus Niedersachsen Michelle (26), Altenpflegerin aus Nordrhein-Westfalen

Altenpflegerin aus Nordrhein-Westfalen Phillip (30), Eventmanager aus Nordrhein-Westfalen

Eventmanager aus Nordrhein-Westfalen Vanessa (26), Verkäuferin und Barkeeperin aus Schleswig-Holstein

Verkäuferin und Barkeeperin aus Schleswig-Holstein René (44), Kung Fu-Lehrer aus Bayern

Kung Fu-Lehrer aus Bayern Mareike (37), Tauchlehrerin aus Spanien

Tauchlehrerin aus Spanien Tim (21), Student aus Nordrhein-Westfalen

„Big Brother“: Zlatko packt aus

12.04 Uhr: Rückblick: Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski waren DIE Stars der allerersten deutschen „Big Brother“-Staffel. Im Haus unzertrennlich nahmen Zlatko und Jürgen sogar nach dem Auszug aus dem Haus noch Songs zusammen auf, tourten mit „Großer Bruder“ durch die Lande.

Doch so echt, wie es scheinte, war die Freundschaft wohl nicht. Während sich Jürgen Milski als Moderator und Schlagerstar eine goldene Nase verdiente, zog sich Zlatko nach seinem verpatzten Versuch für Deutschland beim Eurovision Song Contest anzutreten, erst einmal aus der Öffentlickeit heraus.

Das ist „Big Brother“:

Die Fernsehshow Big Brother ist ein international erfolgreiches und in fast 70 Ländern ausgestrahltes TV-Format

Es wurde zum ersten Mal 1999 in den Niederlanden ausgestrahlt

Die erste Staffel gewann John Milz

„Big Brother“: Böses Blut zwischen den einst besten Freunden

Erst bei Promi Big Brother wagte sich Zlatko wieder in die Medienlandschaft. Und zog da ordentlich vom Leder. „Das war alles Fake“, sagte Zlatko im Gespräch mit seinen TV-Kollegen. Eine schlimme Zeit für den heute 44-Jährigen. Und weiter: „Ich habe gelernt, wie schlecht und böse Menschen sein können. Wie dreckig sie lügen können.“

Was hat Zlatko so enttäuscht? Im Haus hatte ihm Jürgen versprochen, dass niemals schlecht über den Anderen geredet würde. Doch daran schien er sich nicht gehalten zu haben. Zlatko: „Der gibt jedes Mal seinen Senf dazu. Erst vor drei Jahren hat er gesagt, dass ich mit dem Ruhm nicht klargekommen wäre. Dass ich arrogant geworden sei.“

Welch traurige Geschäfte. Hoffen wir, dass es dieses Mal besser läuft. (göt)