Bierkönig-Künstler Tobee verrät: SO lange arbeitete er an einem Song

Treue Ballermann-Fans werden seinen Namen mit Sicherheit kennen: Bierkönig-Künstler Tobee steht schon seit stolzen 18 Jahren auf der Bühne der Partyhochburg. „Mozart“, „Saufi Saufi“ oder „Helikopter 117“: Seine Lieder laufen an der Playa de Palma hoch und runter. Doch wie entsteht so ein Ballermann-Hit eigentlich? Unsere Redaktion hat den Partyschlager-Sänger auf Mallorca zum Interview getroffen.

Bierkönig-Künstler Tobee plaudert aus dem Nähkästchen

Seit Jahren ist Tobee als Partyschlager-Sänger auf der großen Bühne tätig – da sind im Laufe der Zeit natürlich zahlreiche Lieder entstanden. Doch wie kommt man auf die Themen für einen Party-Hit? „Meistens ist es so, dass es mir irgendwo einfällt und ich es in mein Handy tippe. Es ist meistens tatsächlich beim Autofahren“, erzählt der 39-Jährige.

Ein konkretes Beispiel hat er dazu auch noch parat: „Wenn ich einen Song schreiben will, gucke ich dann meine Notizen durch. So entstand tatsächlich auf mein Lied ‚Saufi Saufi‘. Da hat mir das letzte Wort, nämlich Saufautomat, gefehlt. Das ist mir dann nachts um drei Uhr im Auto eingefallen.“ Doch wie lange dauert es überhaupt, bis so ein Song fertig zum Veröffentlichen ist?

Bierkönig-Künstler Tobee macht klare Ansage

Die Frage nach der Produktionsdauer kann man nicht auf den Tag genau beantworten. Doch einen groben Zeitraum nennt Bierkönig-Künstler Tobee dann doch: „Manchmal dauert es ein Jahr, bis ein Song fertig ist. Es gibt auch welche die schneller produzier sind, das ist dann auch cool.“ Bei ihm gab es zumindest schonmal zwei Lieder, die so lange in der Produktion gebraucht haben.

„‚Saufi Saufi‘ hat ein Jahr gedauert, genauso wie ‚Der Bass muss f*cken‘. Da wollten meine Produzenten das letzte Wort erst nicht nehmen. Heute ist das kein Thema mehr, aber vor acht Jahren schon. Aber vielleicht hat es deshalb auch polarisiert“, so Tobee.