Bierkönig-Künstler Tobee mit klarer Ansage – „Das gab es früher nicht“

Wo er hinkommt, ist Party angesagt: Sänger Tobee sorgt vor allem im Bierkönig mit seinen Hits stets für gute Laune – und das schon seit stolzen 18 Jahren. In der Zeit hat sich viel getan am Ballermann. Doch inwiefern hat sich das Publikum verändert? In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion spricht er nun offen darüber, was heute anders ist.

Bierkönig-Künstler Tobee hat eindeutige Vermutung

Seine Lieder wie „Lotusblume“, „Mozart“ oder „Saufi Saufi“ kennt an der Playa de Palma wirklich jeder: Tobee ist am Ballermann Kult. Fast zwei Jahrzehnte hat er dort miterlebt. Über die Jahre kamen nicht nur immer mehr Künstler nach Mallorca, sondern auch immer mehr verschiedene Reisegruppen.

In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion beschreibt er den Wandel des Ballermann-Klientel: „Das Publikum hat sich sicherlich verändert. Feiern können sie hier alle, mit Ausnahme der ganz jungen Ballermann-Besucher. Ich vermisse die Fans, die vor Corona kamen. Aber da kann man den anderen keinen Vorwurf machen. Ich kann mir das nur so erklären, dass die während der Corona-Pandemie vielleicht nicht gelernt haben, wie man feiert.“ Das fällt dem 39-Jährigen vor allem auf der Bühne auf.

„Das ist einfach deprimierend“

Im Laufe seiner Karriere hat der Zahnarzt aus Geislingen an der Steige schon einiges erlebt. Doch das Verhalten mancher Besucher macht ihn sauer. „Du hast zum Beispiel im Bierkönig einen vollen Laden und 3.000 bis 4.000 Leute vor dir. Und die erste Reihe telefoniert oder so. Das sind Phänomene, die es früher nicht gab“, erzählt er.

Weiter heißt es: „Das ist einfach deprimierend. Da hat auch Mia Julia mal gesagt: ‚Schmeißt eure scheiß Telefone weg!‘“ Tobee ist demnach ein Verfechter der Devise: Einfach mal abschalten und genießen.