„Bierkönig“ auf Mallorca nimmt 40 Euro Eintritt: Reaktionen sind gespalten

Jeder, der schon mal am Ballermann auf Mallorca Urlaub gemacht hat, kennt ihn: Den Bierkönig. Seit den späten 1980er-Jahren ist das Lokal Partymekka für zahlreiche Urlauber. Das Besondere: Eigentlich war der Eintritt hier immer kostenlos.

Am Donnerstagabend (4. September) mussten Gäste jedoch völlig überraschend Eintritt zahlen – und zwar stolze 40 Euro. Unsere Redaktion hörte sich bei den Mallorca-Urlaubern um, was sie zu dem Preis sagten.

„Der Eintrittspreis ist bodenlos“

Es war das Highlight des Abends: Niemand Geringerer als Sido stand als Special-Act auf der Bühne. Die Rap-Legende sorgte für großen Andrang im Bierkönig. Doch Partywütige erlebten beim Einlass die große Überraschung: 40 Euro Eintritt wurden fällig. Im Preis enthalten waren ein Litergetränk, ein T-Shirt und der Zugang zu dem neuen Bereich, in dem Sido auftrat.

Die Reaktionen? Gemischt. Einige Gäste suchten beim Blick auf den Eintrittspreis schnell wieder das Weite. So auch Alexandra und ihre Freundin aus Münster. Die beiden sind Sido-Fans und hatten ihn in der Vergangenheit schon zweimal live gesehen. Den Preis für den Bierkönig-Auftritt fanden die beiden jedoch „zu krass“. „Also hätten wir Sido noch nie live gesehen, hätten wir es vielleicht bezahlt, aber so – niemals“, machten die beiden Frauen deutlich. Auch Charline, Benny und Max aus Köln entschieden sich gegen den Besuch. „Der Eintrittspreis ist bodenlos“, sagten sie offen.

Voller Bierkönig – trotz Eintrittsgeld

Andere hingegen hatten weniger Probleme mit dem Eintrittsgeld. Anja aus der Oberpfalz erklärte: „40 Euro sind schon happig, aber mit Getränk war es okay.“ Eine andere Besucherin meinte: „Wusste nicht, dass es etwas kostet, habe trotzdem bezahlt – wollte es einfach mal erleben.“ Auch Basilito aus der Schweiz, ein großer Sido-Fan, fand es „mega“ und freute sich – trotz Eintrittspreis. Mit dieser Meinung war er offenbar nicht allein: Zum Auftritt war der Laden brechend voll, die Stimmung bestens.

Es war nicht das erste Mal, dass der Bierkönig Eintritt verlangte. Bereits Mitte August zahlten Gäste 25 Euro und erhielten ebenfalls ein Getränk, ein T-Shirt und den Auftritt von Schlagerlegende Heino (wir berichteten). Ob Eintritt im Bierkönig künftig zur Normalität für Mallorca-Urlauber wird? Die kommenden Wochen werden es zeigen.